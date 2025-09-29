“Está despierto”: Daniela Celis dio la mejor noticia sobre la salud de Thiago Medina

Thiago Medina despertó: la felicidad de Daniela Celis

Después de la visita diaria que Daniela hace a Thiago desde que se accidentó, se conectó con sus seguidores para contar su evolución. Con una enorme sonrisa y totalmente en paz, dijo que pudo hablar con él. También pidió que continúen los rezos y oraciones para que el ex Gran Hermano se recupere definitiva y completamente.