“Está despierto”: Daniela Celis dio la mejor noticia sobre la salud de Thiago Medina

Esta tarde, Daniela Celis dio la noticia más esperada por todos los seguidores de Thiago Medina, el padre de sus dos hijas. Después de 16 días de internación luego de un severo accidente, el ex participante de Gran Hermano despertó y pudo comunicarse con sus seres queridos.
Así lo comunicó “Pestañela” en una serie de historias de Instagram. “Se pudo retirar la ventilación mecánica a Thiago”, escribió y también contó que el joven sigue recibiendo oxígeno mediante una cánula nasal. “Está despierto, conectado con su entorno. Sigue en terapia todavía con pronóstico reservado”, agregó.
Thiago Medina despertó: la felicidad de Daniela Celis
Después de la visita diaria que Daniela hace a Thiago desde que se accidentó, se conectó con sus seguidores para contar su evolución. Con una enorme sonrisa y totalmente en paz, dijo que pudo hablar con él. También pidió que continúen los rezos y oraciones para que el ex Gran Hermano se recupere definitiva y completamente.
“Recién salog de verlo, de hablar con él, de mirarlo a los ojos. Gracias. Gracias a todos. Es un proceso largo, puede tener altos y bajos, pero la fe, las esperanzas, las oraciones, que no falten hasta que esté 100% bien y pueda salir del hospital”, dijo Daniela en una historia en su cuenta.
“Por supuesto, lo primero que hizo fue preguntarme por las nenas”, agregó Daniela con felicidad. La familia Medina también agradeció el amor de los enfermeros que lo cuidaron todos los días. “Celebramos los pasos, llega la energía, las oraciones y los deseos de todo”, escribieron en el parte informal que publican cada día.