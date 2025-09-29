Video: el insólito error de Lisandro Magallán que terminó en el gol de Bajamich

Atlético encontró la ventaja inicial en el José Amalfitani gracias a un error insólito de Lisandro Magallán. La jugada nació con Tomás Marchiori, que salió jugando con Emanuel Mammana. El ex River tocó corto hacia Magallán, quien no pudo controlar el balón y la dejó suelta en la puerta del área.
Allí apareció Mateo Bajamich, que aprovechó la desconcentración y definió con rapidez para poner el 1-0 a favor del “Decano”. El tanto sorprendió a todo Vélez, que hasta ese momento no había pasado sobresaltos en el partido correspondiente a la fecha 10 del Torneo Clausura.
Sin embargo, el local reaccionó a tiempo. Antes del descanso, Braian Romero se vistió de héroe y con dos goles dio vuelta el marcador para dejar al “Fortín” arriba al cierre del primer tiempo.
El video de la jugada se viralizó rápidamente en redes sociales, donde los hinchas no tardaron en señalar la falla de Magallán, aunque también destacaron la viveza de Bajamich para capitalizar el error.
