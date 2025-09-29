EN VIVO Atlético Tucumán pierde 2-1 frente a Vélez

Comenzó el segundo tiempo
Finalizó el primer tiempo
38' PT: Gol de Vélez
Romero anotó el 2-1.
35' PT: Gol de Vélez
Braian Romero la picó sobre Mansilla y anotó el 1-1.
32' PT: Brizuela sufrió una dura entrada de Lagos
El defensor fue atendido por los médicos tras la dura entrada de Lagos.
30' PT: Amarilla para Bouzat
El volante fue sancionado por Rey Hilfer.
27' PT: Un partido muy físico
El "Decano" está abocado a defender la ventaja que consiguió a partir del gol de Bajamich. Frente a este panorama, se encuentra replegado defensivamente.
23' PT: Vélez busca el empate
Vélez insiste en la búsqueda del empate a través de los centros de Agustín Bouzat, aunque la mayoría de los envíos son descolgados por Mansilla o rechazados por la zaga central.
18' PT: Gol anulado a Leandro Díaz
Tras un centro de Kevin López, el delantero anotó el 2-0, pero el juez de línea decidió anular el tanto.
13' PT: Gol de Atlético
Bajamich marcó el 1-0 en el José Amalfitani.
11' PT: Gran control de Vélez
Durante los últimos cinco minutos, el "Fortín" es el gran protagonistas del partido: con centros y pelotas cruzadas complica demasiado al "Decano", aunque todavía no generó ninguna jugada clara en estos minutos. Atlético, por el momento, se muestra replegado defensivamente.
6' PT: Primera llegada de Vélez
Romero cabeceó un centro y la pelota se fue por encima del travesaño. En la jugada anterior, Adrián Sánchez recibió una amarilla por una falta sobre Elías Gómez.