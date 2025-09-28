La bronca de Paredes con Marchesín en la derrota de Boca contra Defensa y Justicia

Fue en ese momento cuando Paredes explotó. El capitán se fue encima de Marchesín y, aunque el audio no registró las palabras exactas, sus gestos fueron contundentes. Le recriminó la salida a destiempo y lo señaló enérgicamente. Marchesín asintió con la cabeza, como reconociendo el error, e incluso le tocó la cabeza a modo conciliador, pero Paredes no se calmó. Al contrario: lo fulminó con la mirada y repitió su reproche. El volante Ayrton Costa debió intervenir para separarlos y bajar la tensión.