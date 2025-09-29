Soda Stereo: el misterioso anuncio que ilusiona a sus fans con una posible vuelta

Entre las claves destacadas por la prensa, se recordó una entrevista donde Zeta Bosio dijo que "algo estaba armando con Charly Alberti". En redes sociales también realizaron publicaciones que avivan los rumores sobre un gran regreso. Por ejemplo, circula un video que sería la apertura del primer disco, estrenado en el Teatro Astros en 1985, lo cual se toma como una señal. También hubo un posteo de "Disco eterno" en el Instagram de Soda, replicado por las cuentas de los músicos, donde se observa a cada uno tocando una parte de la canción.