ChatGPT incorporó una función que pedían todos los padres: ¿cómo funciona?

Según anunció la compañía en su blog de noticias, los nuevos controles permiten a los padres vincular su cuenta con la del adolescente y, desde ahí, manejar distintas opciones en un panel de configuración. Los creadores de ChatGPT aseguraron que esta nueva herramienta es parte de un esfuerzo más grande de OpenAI por ofrecer usos útiles y seguros para todos, sobre todo para los menores.