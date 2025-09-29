ChatGPT incorporó una función que pedían todos los padres: ¿cómo funciona?

OpenAI anunció este lunes la incorporación de controles parentales y una página de recursos para padres dentro de ChatGPT, con el objetivo de ofrecer a las familias más herramientas para guiar y supervisar cómo sus hijos utilizan la inteligencia artificial en casa. La medida, que ya está disponible para todos los usuarios, busca proporcionar una experiencia segura, personalizada y adaptada a cada entorno familiar.
Según anunció la compañía en su blog de noticias, los nuevos controles permiten a los padres vincular su cuenta con la del adolescente y, desde ahí, manejar distintas opciones en un panel de configuración. Los creadores de ChatGPT aseguraron que esta nueva herramienta es parte de un esfuerzo más grande de OpenAI por ofrecer usos útiles y seguros para todos, sobre todo para los menores.
La empresa recordó que desarrolla un sistema de predicción de edad. Este, más adelante, aplicará de forma automática ajustes apropiados para usuarios que no tienen 18 años. Por ahora, los controles parentales son el recurso principal para que los padres decidan cómo sus hijos interactúan con ChatGPT.
Para armar estas funciones, OpenAI colaboró con especialistas, organizaciones de defensa y líderes políticos. Entre ellos están Common Sense Media y los fiscales generales de California y Delaware. Robbie Torney, director senior de programas de IA en Common Sense Media, comentó que estos controles son "un buen comienzo". Sin embargo, aclaró que funcionan mejor si se suman a charlas familiares sobre cómo usar la tecnología de forma responsable y una participación activa de los padres.
Qué se puede hacer con los nuevos controles parentales de ChatGPT
Una vez que los padres y adolescentes unen sus cuentas, el perfil del menor activa protecciones extras de forma automática. Estas incluyen limitar contenido fuerte, desafíos virales, interacciones de rol sexuales, románticas o violentas, y también la difusión de ideales de belleza extremos. Si bien los padres pueden elegir desactivar estas protecciones, el adolescente no puede cambiarlas solo.
Además, los adultos responsables pueden configurar opciones específicas, como:
- Poner horarios de silencio donde no se puede usar ChatGPT.
- Desactivar el modo de voz.
- Apagar la función de memoria, para que la herramienta no guarde ni use recuerdos al contestar.
- Quitar la chance de generar o editar imágenes.
- Excluir al adolescente del entrenamiento del modelo, para que sus charlas no sirvan para mejorar la IA.
Así, las familias pueden ajustar la experiencia a lo que necesiten y a sus valores, decidiendo qué funciones son las mejores para cada caso.
Avisos frente a situaciones graves de ChatGPT
OpenAI también sumó un sistema de alertas para avisar a los padres si hay problemas. Si ChatGPT detecta posibles señales de que un adolescente piensa en hacerse daño, un equipo especializado revisa el caso. Si se confirma el riesgo, se manda un aviso urgente por mail, mensaje de texto o notificación al celular.
La compañía aclaró que este sistema no es perfecto y puede generar alertas que no son un peligro real, pero prefiere actuar para prevenir. También trabaja con expertos en salud mental para saber cuándo hay que avisar a las autoridades o a los servicios de emergencia. La privacidad del adolescente es lo primero y solo comparten la información que es indispensable.
Además de los controles, OpenAI lanzó una página de recursos para padres. Allí juntaron información práctica sobre cómo anda ChatGPT, qué ajustes tiene y cómo se puede usar para el aprendizaje, la creatividad y la vida diaria. Esta página se va a actualizar sin parar con guías, consejos de especialistas y temas para hablar en familia, para que los padres se sientan acompañados al usar la IA.