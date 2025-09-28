Thiago Medina mostró mejoras en su salud y Daniela Celis lo acompañó con un emotivo mensaje

La salud de Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano (Telefe), muestra una señal de mejoría tras casi tres semanas de internación. El joven influencer permanece sedado y con respirador en terapia intensiva desde el 12 de septiembre, luego de sufrir un grave accidente en moto. Sus órganos más comprometidos son los pulmones.
Este sábado por la tarde, Daniela Celis, ex pareja de Medina y madre de sus hijas, difundió un nuevo parte médico oficial. La influencer se convirtió en el principal canal de comunicación sobre la evolución de Medina, llevando tranquilidad a los numerosos seguidores de la familia.
Mejoría en la salud de Thiago Medina
Celis comunicó un mensaje breve, aunque esperanzador, respecto al estado de Medina. La influencer declaró que Thiago experimentó una leve mejoría en su salud durante la jornada de este sábado. Pese a esta novedad positiva, el resto de sus parámetros vitales continúan exactamente iguales, según el informe.
Esta actualización fue rápidamente replicada por Camila Deniz, hermana del joven, quien llevó calma a la comunidad virtual. La familia mantiene un fuerte mensaje de esperanza y fe a pesar de la crítica situación que atraviesa el exparticipante. Además, reiteran el pedido a la gente de seguir con las cadenas de oración, un factor muy importante para este proceso de recuperación.
La preocupación sobre Thiago
El estado de salud de Thiago Medina sigue siendo calificado como delicado debido a la gravedad de las lesiones sufridas en el accidente. La colisión causó la fractura de ocho costillas, daños que afectaron de manera principal a sus pulmones. El equipo médico realizó una cirugía el pasado 19 de septiembre, específicamente para reparar la parrilla costal dañada. Desde la intervención quirúrgica, el paciente continúa recibiendo antibióticos y curaciones postoperatorias necesarias para su recuperación.
La actualización de salud previa, difundida durante el jueves, ya señalaba una evolución estable en algunos aspectos importantes. Dicho informe médico indicaba que Thiago se mantenía estable y no presentó episodios de fiebre. También se mencionaba la continuidad de las curaciones de la cirugía mientras seguía bajo un estricto tratamiento de antibióticos. Los comunicados buscan transmitir calma a quienes siguen la compleja recuperación, mientras la familia pide que se envíen oraciones y apoyo continuo.