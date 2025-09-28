Thiago Medina mostró mejoras en su salud y Daniela Celis lo acompañó con un emotivo mensaje

La preocupación sobre Thiago

El estado de salud de Thiago Medina sigue siendo calificado como delicado debido a la gravedad de las lesiones sufridas en el accidente. La colisión causó la fractura de ocho costillas, daños que afectaron de manera principal a sus pulmones. El equipo médico realizó una cirugía el pasado 19 de septiembre, específicamente para reparar la parrilla costal dañada. Desde la intervención quirúrgica, el paciente continúa recibiendo antibióticos y curaciones postoperatorias necesarias para su recuperación.