“Me guiñaba un ojo”: el esperanzador relato de la hermana de Thiago Medina tras visitarlo

La familia de Thiago Medina continúa con las cadenas de oración por la recuperación del ex participante de Gran Hermano. En medio de una internación en terapia intensiva, los allegados a Thiago mantienen las esperanzas. Su hermana, Camila Deniz, contó la mejoría que vio en el joven de 22 años luego de verlo en el hospital en el que se encuentra desde hace dos semanas.