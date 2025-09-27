“Me guiñaba un ojo”: el esperanzador relato de la hermana de Thiago Medina tras visitarlo

La familia de Thiago Medina continúa con las cadenas de oración por la recuperación del ex participante de Gran Hermano. En medio de una internación en terapia intensiva, los allegados a Thiago mantienen las esperanzas. Su hermana, Camila Deniz, contó la mejoría que vio en el joven de 22 años luego de verlo en el hospital en el que se encuentra desde hace dos semanas.
Camila fue la primera hermana de Thiago que apareció en los medios mientras él estaba dentro de la casa de Gran Hermano. Desde entonces, mantuvo el contacto con la prensa e incluso participó de Cuestión de Peso. Por eso, Camila es una de las principales consultadas cuando se trata de las actualizaciones de salud de su hermano.
Thiago Medina habría reaccionado al escuchar a su hermana
Este viernes, Camila estuvo en llamada con Verónica Lozano y contó cuáles fueron sus últimas observaciones. “El otro día lo fui a ver y tiene un brillo, se nota. Está postrado, nos escucha”, aseguró. Es que después de la complicación que vivió el martes a raíz de problemas respiratorios, toda la familia terminó agobiada. Pero luego de ingresar a verlo, Camila salió esperanzada.
“Yo le hablaba y como que pestañeaba y me guiñaba un ojo”, aseguró en “Cortá por Lozano”. Además, contó que le habla de sus hijas y le pide que regrese. “Le digo que las bebés lo esperan, que Dani (Celis) lo espera, que estamos en unión y que tenemos muchos proyectos”, relató.
También recordó cómo vivió la noticia de la desmejoría del pasado martes. “Anteanoche, cuando recibimos esa llamada donde retrocedió, sentí que se me iba el mundo. Mis hermanos están en La Matanza y nosotros en General Rodríguez. Le dije a Dios: ‘No me podés soltar la mano, tenés que hacer un milagro’”.
Podrían hacer una segunda operación a Thiago Medina
Según contó la periodista Pía Shaw en “A la Barbarossa”, los médicos que monitorean a Thiago Medina se reunieron esta semana en un ateneo. Allí evaluaron cómo continuar con la medicación y el tratamiento que está recibiendo en terapia intensiva y analizaron la posibilidad de hacerle una segunda operación.
Aunque se habló de hacer una reconstrucción de costillas, ya que las astillas que estas desprendieron al quebrarse revisten un gran riesgo para sus órganos, la segunda operación no sería esa. Una nueva intervención quirúrgica sería una traqueotomía, que se practicaría para mejorar las condiciones respiratorias e impulsar a sus pulmones para que vuelvan a responder.