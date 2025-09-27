Secciones
EspectáculosFamosos

“Me guiñaba un ojo”: el esperanzador relato de la hermana de Thiago Medina tras visitarlo

En el último parte médico se informó que la salud del joven sigue evolucionando en terapia intensiva.

“Me guiñaba un ojo”: el esperanzador relato de la hermana de Thiago Medina tras visitarlo
Hace 24 Min

La familia de Thiago Medina continúa con las cadenas de oración por la recuperación del ex participante de Gran Hermano. En medio de una internación en terapia intensiva, los allegados a Thiago mantienen las esperanzas. Su hermana, Camila Deniz, contó la mejoría que vio en el joven de 22 años luego de verlo en el hospital en el que se encuentra desde hace dos semanas.

Evalúan volver a operar a Thiago Medina: para qué sirve una traqueotomía

Evalúan volver a operar a Thiago Medina: para qué sirve una traqueotomía

Camila  fue la primera hermana de Thiago que apareció en los medios mientras él estaba dentro de la casa de Gran Hermano. Desde entonces, mantuvo el contacto con la prensa e incluso participó de Cuestión de Peso. Por eso, Camila es una de las principales consultadas cuando se trata de las actualizaciones de salud de su hermano.

Thiago Medina habría reaccionado al escuchar a su hermana

Este viernes, Camila estuvo en llamada con Verónica Lozano y contó cuáles fueron sus últimas observaciones. “El otro día lo fui a ver y tiene un brillo, se nota. Está postrado, nos escucha”, aseguró. Es que después de la complicación que vivió el martes a raíz de problemas respiratorios, toda la familia terminó agobiada. Pero luego de ingresar a verlo, Camila salió esperanzada.

“Yo le hablaba y como que pestañeaba y me guiñaba un ojo”, aseguró en “Cortá por Lozano”. Además, contó que le habla de sus hijas y le pide que regrese. “Le digo que las bebés lo esperan, que Dani (Celis) lo espera, que estamos en unión y que tenemos muchos proyectos”, relató.

También recordó cómo vivió la noticia de la desmejoría del pasado martes. “Anteanoche, cuando recibimos esa llamada donde retrocedió, sentí que se me iba el mundo. Mis hermanos están en La Matanza y nosotros en General Rodríguez. Le dije a Dios: ‘No me podés soltar la mano, tenés que hacer un milagro’”.

Podrían hacer una segunda operación a Thiago Medina

Según contó la periodista Pía Shaw en “A la Barbarossa”, los médicos que monitorean a Thiago Medina se reunieron esta semana en un ateneo. Allí evaluaron cómo continuar con la medicación y el tratamiento que está recibiendo en terapia intensiva y analizaron la posibilidad de hacerle una segunda operación.

Aunque se habló de hacer una reconstrucción de costillas, ya que las astillas que estas desprendieron al quebrarse revisten un gran riesgo para sus órganos, la segunda operación no sería esa. Una nueva intervención quirúrgica sería una traqueotomía, que se practicaría para mejorar las condiciones respiratorias e impulsar a sus pulmones para que vuelvan a responder.

Temas Superintendencia de Entidades Financieras y CambiariasGran HermanoDaniela Celis
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Evalúan volver a operar a Thiago Medina: para qué sirve una traqueotomía

Evalúan volver a operar a Thiago Medina: para qué sirve una traqueotomía

Thiago Medina sigue grave: sus pulmones no saturan bien y está en manos de Dios

Thiago Medina sigue grave: sus pulmones no saturan bien y "está en manos de Dios"

“Tiene el cielo ganado”: la emotiva defensa de Yanina Latorre a Daniela Celis

“Tiene el cielo ganado”: la emotiva defensa de Yanina Latorre a Daniela Celis

Thiago Medina tiene atelectasia: es una afección pulmonar que complicó su salud

Thiago Medina tiene atelectasia: es una afección pulmonar que complicó su salud

Daniela Celis dio nuevos detalles sobre la salud de Thiago Medina: Seguimos rezando

Daniela Celis dio nuevos detalles sobre la salud de Thiago Medina: "Seguimos rezando"

Lo más popular
Protegerse de los tucumanos no es cosa fácil
1

Protegerse de los tucumanos no es cosa fácil

Javier “Chucky” Casanova estará tres meses con preventiva
2

Javier “Chucky” Casanova estará tres meses con preventiva

Las 5 claves de la semana: las fuerzas de Estados Unidos le devolvieron la iniciativa a Javier Milei
3

Las 5 claves de la semana: las fuerzas de Estados Unidos le devolvieron la iniciativa a Javier Milei

Detuvieron en la frontera con Bolivia al quinto sospechoso por el triple crimen de Florencio Varela
4

Detuvieron en la frontera con Bolivia al quinto sospechoso por el triple crimen de Florencio Varela

Nuevas medidas cambiarias: restricción cruzada para evitar el “rulo” con dólares
5

Nuevas medidas cambiarias: restricción cruzada para evitar el “rulo” con dólares

La evolución de Monteros a través de la historia
6

La evolución de Monteros a través de la historia

Más Noticias
Este es “Pequeño J”, el líder narco acusado de planificar el triple femicidio de Florencio Varela

Este es “Pequeño J”, el líder narco acusado de planificar el triple femicidio de Florencio Varela

Evalúan volver a operar a Thiago Medina: para qué sirve una traqueotomía

Evalúan volver a operar a Thiago Medina: para qué sirve una traqueotomía

Medio país está en alerta meteorológica por vientos fuertes: las zonas afectadas

Medio país está en alerta meteorológica por vientos fuertes: las zonas afectadas

Nuevas medidas cambiarias: restricción cruzada para evitar el “rulo” con dólares

Nuevas medidas cambiarias: restricción cruzada para evitar el “rulo” con dólares

Otro reconocimiento para “Belén”

Otro reconocimiento para “Belén”

Javier “Chucky” Casanova estará tres meses con preventiva

Javier “Chucky” Casanova estará tres meses con preventiva

Las 5 claves de la semana: las fuerzas de Estados Unidos le devolvieron la iniciativa a Javier Milei

Las 5 claves de la semana: las fuerzas de Estados Unidos le devolvieron la iniciativa a Javier Milei

Protegerse de los tucumanos no es cosa fácil

Protegerse de los tucumanos no es cosa fácil

Comentarios