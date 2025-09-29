Cruce entre las estrellas de "El diablo viste a la moda" y "En el barro": ¿cómo reaccionaron?

El mundo de la moda se encuentra en un momento clave del año, debido a que se está llevando a cabo la Semana de la moda de Milán. Miles de celebridades, artistas y personalidades influyentes en este ámbito viajan hasta Europa para presenciar los desfiles y eventos sociales. Así fue el caso de Valentina Zenere, que fue invitada a la primera fila del desfile de Dolce & Gabbana.