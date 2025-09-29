Cruce entre las estrellas de "El diablo viste a la moda" y "En el barro": ¿cómo reaccionaron?

El mundo de la moda se encuentra en un momento clave del año, debido a que se está llevando a cabo la Semana de la moda de Milán. Miles de celebridades, artistas y personalidades influyentes en este ámbito viajan hasta Europa para presenciar los desfiles y eventos sociales. Así fue el caso de Valentina Zenere, que fue invitada a la primera fila del desfile de Dolce & Gabbana.
Entre las celebridades, influencers y personalidades de distintos ámbitos se encontraba una de sus ídolas. La actriz Meryl Streep, y por si eso fuera poco, estaba junto con la modelo Naomi Campbell. Los videos de su reacción no tardaron en viralizarse.
La reacción de Valentina Zenere al esta con las celebridades de El diablo viste a la Moda
La celebridad protagonista no solo captó la atención por su presencia, sino también por el estelar escenario que la rodeaba. Compartió la primera fila con varias personalidades destacadas del cine y la moda. Entre ellos se encontraban Gavin Casalegno, conocido por The Summer I Turned Pretty, y el actor italiano Michele Morrone, popular por su rol en Medici, Masters of Florence.
El momento más impactante del evento ocurrió con la llegada de Stanley Tucci y Meryl Streep. Ambos aparecieron caracterizados como sus icónicos personajes, Nigel y Miranda Priestly, de El diablo viste a la moda. Esta reunión fue interpretada como un guiño directo a la supuesta segunda parte de la película, alimentando el rumor de que el desfile podría ser parte de su universo cinematográfico.
La actriz principal, conocida por su trabajo en En el barro, reflejó su inmenso entusiasmo por el suceso en sus redes sociales. Escribió en X: "¡Díganme que vieron lo que acaba de pasar!!!!", mostrando su incredulidad. Al preguntarle cómo fue estar tan cerca de Meryl Streep, ella respondió de forma emotiva: "Chicas, al lado mío casi... lloro".
Los actores de El diablo viste a la moda sentados con Valentina Zenere
Aunque la presencia de Valentina Zenere generó expectación, fue Meryl Streep quien se robó completamente la atención de la jornada. La icónica actriz apareció sentada en primera fila junto a Stanley Tucci, y la imagen de ambos juntos evocó de inmediato las memorables escenas de la película El diablo viste a la moda. Este reencuentro inesperado se convirtió rápidamente en el punto culminante del evento.
La aparición de la pareja de actores desató una ola de comentarios y reacciones en las redes sociales. Los usuarios celebraron el guiño nostálgico que trajo de vuelta la mística del personaje de Miranda Priestly. La presencia de Streep y Tucci transformó el desfile de moda en un verdadero episodio de película.