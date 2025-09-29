Las acciones y los bonos argentinos caen en Wall Street y el riesgo país se acerca a 1.100 puntos

En este escenario, el dólar mayorista experimentaba un alza de 14 pesos, y cotiza a 1.340 pesos, tras alcanzar un máximo histórico de $1.475 este mes. Federico Filippini, analista de Adcap Grupo Financiero, destacó que el Tesoro comenzó a recomprar reservas y que el apoyo de Estados Unidos reposicionó a Argentina como un país "sistémicamente importante".