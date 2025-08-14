Caída global de X: millones de usuarios sin servicio en medio de cambios polémicos en la red social de Elon Musk

Si bien Musk no precisó cómo se cobrará ni cómo se segmentará la publicidad, sostuvo que es el escenario “ideal” para ofrecer soluciones comerciales personalizadas. Sin embargo, el anuncio reavivó el debate sobre cómo equilibrar el negocio publicitario con la experiencia de usuario, en un contexto donde la confianza de los anunciantes ya se ha visto tensionada por polémicas sobre moderación de contenidos y resultados de campañas.