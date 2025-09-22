Campo Norte, en debate: la oposición reclama por el uso del predio público

Campo Norte, originalmente parte del predio del regimiento 19 de Infantería, incluye áreas donde hoy se ubican el liceo, la jefatura de policía y dependencias municipales. Tras la desocupación del regimiento, la provincia expropió las tierras y en un acuerdo con la municipalidad se proyectó la creación de un parque. Pellegrini fue autor de la ordenanza que convirtió el área en un espacio verde público, pensado para equilibrar la distribución de parques en la ciudad.