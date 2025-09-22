Campo Norte, en debate: la oposición reclama por el uso del predio público

La polémica por la cesión de casi cinco hectáreas de Campo Norte al Club Lince reavivó nuevamente el debate sobre el uso del espacio público en San Miguel de Tucumán. Raúl Pellegrini, ex concejal y ex legislador, recordó en LA GACETA la historia del predio y cuestionó la gestión actual del lugar.
Campo Norte, originalmente parte del predio del regimiento 19 de Infantería, incluye áreas donde hoy se ubican el liceo, la jefatura de policía y dependencias municipales. Tras la desocupación del regimiento, la provincia expropió las tierras y en un acuerdo con la municipalidad se proyectó la creación de un parque. Pellegrini fue autor de la ordenanza que convirtió el área en un espacio verde público, pensado para equilibrar la distribución de parques en la ciudad.
“Se adquirió el predio para hacer un parque. Hoy, tanto la provincia como la municipalidad no cumplen con ese destino. Hay sectores utilizados para torneos de fútbol, pero la mayoría de la semana el espacio permanece cerrado y sin uso”, señaló en LG Play.
El ex concejal aclaró que el problema no es el Club Lince, sino la decisión de ceder un espacio público que debía ser de uso colectivo. “Hay lugares abandonados cercanos al río que podrían aprovecharse. No se trata de quitarle espacio a alguien, sino de administrar racionalmente lo que es de todos”.
El proyecto para ceder casi cinco hectáreas a Lince volverá a ser tratado en la próxima sesión. Pellegrini destacó el rol de algunos legisladores que impulsaron la reflexión sobre la cuestión, para evitar que se repitan decisiones que privilegien a unos pocos sobre la comunidad.