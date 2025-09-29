Pregunta indiscreta: Mirtha Legrand quiso saber por qué no se hablan los hermanos Fernando y Tomás Dente

El tenso vínculo entre Fernando y Tomás Dente

En la mesa de Mirtha, Dente explicó que el distanciamiento fue deliberado y no algo accidental. “No fue un vínculo que se fue desgastando. Fue una decisión, al menos de mi lado, no tener vínculo con él”, relató y agregó que prefiere que la relación se mantenga así, sin posibilidad a un nuevo diálogo. “Hay cuestiones que son absolutamente íntimas que no comparto, pero que son más que suficientes para tomar la decisión que tomé”, dijo Dente tajante.