Pregunta indiscreta: Mirtha Legrand quiso saber por qué no se hablan los hermanos Fernando y Tomás Dente

Fernando y Tomás Dente nacieron bajo un mismo techo y fueron criados por los mismos padres. Pero desde hace años, la relación entre ellos se enfrió. Este fin de semana, el menor de los Dente se sentó en la mesa de Mirtha Legrand y, fiel a su estilo, la diva de los almuerzos creó un clima de cierta incomodidad al preguntar por el vínculo con su hermano.
Luego de hablar de la distancia que tiene con el teatro desde hace algunos años, Dente se sometió al escrutinio de Mirtha. “¿Por qué no se llevan bien los varones Dente?”, consultó directamente. Entre desafiante y divertido, Fer Dente respondió: “No, solo con Tomás, ¿eh? Con los demás me llevo muy bien”.
Pero la conductora fue más allá y preguntó si el distanciamiento se debía a “celos artísticos”, siempre aclarando a su entrevistado que podía responder solo si le parecía y quería hacerlo. “No nos llevamos bien. Es la verdad. No tenemos vínculo, en realidad, pero hace muchos años”, respondió finalmente el actor, sin dar lugar a nuevos planteos.
El tenso vínculo entre Fernando y Tomás Dente
En la mesa de Mirtha, Dente explicó que el distanciamiento fue deliberado y no algo accidental. “No fue un vínculo que se fue desgastando. Fue una decisión, al menos de mi lado, no tener vínculo con él”, relató y agregó que prefiere que la relación se mantenga así, sin posibilidad a un nuevo diálogo. “Hay cuestiones que son absolutamente íntimas que no comparto, pero que son más que suficientes para tomar la decisión que tomé”, dijo Dente tajante.
Aunque el actor evitó dar más detalles sobre la separación de su hermano, a lo largo de los años ambos fueron haciendo sus propios aportes para explicar las causas del distanciamiento. Pese a que fueron criados por las mismas personas, Fernando contó ser hijo de un cura y no del padre del conductor.
Tomás Dente contó en alguna oportunidad que su madre, Ada, era el nexo que los mantenía unidos: “Mamá se encargaba de juntarnos”. Pero con el fallecimiento de la mujer en 2009, el vínculo perdió fuerza. Incluso se habló de que el motivo del alejamiento fue la ausencia de Fernando y su constante refugio tras los ensayos mientras su madre estuvo enferma antes de morir.
Por su parte, Fernando dijo no sentirse cómodo con las formas y manejos de su hermano, ni con sus formas de hacer dinero. Incluso hizo referencia a un uso de contactos para ascender de una manera que él mismo no aprobaba. Sin embargo, siempre manifestó tener gran cariño por su hermano, aunque no sean capaces de acercarse más para demostrarlo y, por el contrario, elijan permanecer separados.