Mirtha Legrand incomodó a Sofía Zámolo con un comentario sobre el nombre de su hija

La modelo regresaba al famoso programa televisivo tras una larga ausencia.

Hace 2 Hs

El clima en la "mesaza" de Mirtha Legrand en su ultima emisión se tensó por un instante a causa del estilo frontal de la anfitriona. La conductora puso en el centro de la conversación el nombre de la hija de Sofía Zámolo y le generó un momento incómodo a la modelo

El intercambio se produjo cuando Mirtha le preguntó a Zámolo por la edad de su niña, próxima a cumplir los cinco años. Al escuchar el nombre de la menor, "La Chiqui" no ocultó su sorpresa y lanzó una pregunta crucial sobre la existencia de ese apelativo. Zámolo explicó que su esposo propuso el nombre luego de notar la palabra "Cali" durante un viaje de vacaciones.

El estilo tajante de Mirtha Legrand

La curiosidad de la experimentada conductora pronto se transformó en una apreciación bastante directa sobre el nombre de la pequeña. Mirtha Legrand calificó la elección de "raro", si bien aclaró que la denominación no le parecía en absoluto fea. Finalmente, la presentadora de televisión cerró el tema rápidamente afirmando que el nombre resultaba válido porque su invitada lo eligió.

La modelo mostró un evidente malestar durante este breve pero intenso diálogo. Zámolo, sin embargo, mantuvo la calma mientras defendía el significado especial del apelativo para su familia. Compartió además los apodos cariñosos con los que llaman a su pequeña: "Cali", "Calita" y "Calucha".

La explicación detrás de ese extraño nombre de la hija de Sofía Zámolo

La conversación posteriormente se dirigió hacia un aspecto muy sensible para la vida de la actriz: la reciente pérdida de su mamá. Sofía Zámolo reconoció que le resulta sumamente difícil hablar de la gran mujer que constituyó un ejemplo total para su existencia. Mirtha notó la profunda emoción de su invitada, por lo cual decidió disculparse y tratar de cambiar de asunto rápidamente.

Pese al dolor, la modelo prefirió rendir un homenaje a su progenitora recordando obsequios hechos por ella, como cajitas de té o marcos. Zámolo relató sentir la presencia materna en pequeños y continuos detalles cotidianos. Explicó que al jugar con su niña en el jardín cerca de unas flores aparece siempre una mariposa naranja.

La mariposa revolotea cerca de ellas, juega, luego se marcha y regresa constantemente. Zámolo interpreta este fenómeno como una señal clara que le dice que su madre está completamente presente. Un detalle final emociona a la modelo: cada vez que escucha música de Tina Turner lo toma como un mensaje especial de amor.

