Mirtha Legrand incomodó a Sofía Zámolo con un comentario sobre el nombre de su hija

El intercambio se produjo cuando Mirtha le preguntó a Zámolo por la edad de su niña, próxima a cumplir los cinco años. Al escuchar el nombre de la menor, "La Chiqui" no ocultó su sorpresa y lanzó una pregunta crucial sobre la existencia de ese apelativo. Zámolo explicó que su esposo propuso el nombre luego de notar la palabra "Cali" durante un viaje de vacaciones.