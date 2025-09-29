Escuchá las cinco claves de la semana: feriado en la ciudad, una carrera imperdible y el clima para estos días

Cuenta regresiva para los 21K LA GACETA

La media maratón de LA GACETA se correrá este domingo. Los 2.300 atletas confirmados largarán desde el Sheraton Hotel, ubicado en el Parque 9 de Julio. Si tenías ganas de sumarte, lamentablemente las inscripciones ya están cerradas. La acreditación y el retiro del kit de corredor se realizarán en Marathon (Mendoza y Maipú) el viernes de 10 a 20 horas y el sábado de 9 a 19 horas. Para el retiro, es necesario presentar DNI, apto médico y la declaración jurada, que se firma en el lugar. Para los menores de 18 años, es obligatoria la autorización de sus padres/tutores.