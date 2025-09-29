Escuchá las cinco claves de la semana: feriado en la ciudad, una carrera imperdible y el clima para estos días

Arranca una semana cargada de eventos imperdibles en Tucumán. Además, toda la info del clima para estos días. El fin de semana se destaca con la carrera de 21k de LA GACETA y los partidos de Atlético y San Martín. Además, te contamos cómo afecta el asueto por el Día de la Ciudad a los servicios municipales.
Asueto por el día de la ciudad: funcionamiento de los servicios
En conmemoración del 340º aniversario del traslado de San Miguel de Tucumán desde Ibatín a su actual emplazamiento, se celebra el Día de la Ciudad. Es por eso la que la municipalidad adelantó los festejos y durante la jornada de hoy habrá asueto administrativo para el personal de la Municipalidad.
El tiempo en Tucumán: descenso de temperatura y lluvias
El lunes comenzó soleado y cálido, con una máxima cercana a los 32 °C. Sin embargo, el pronóstico anticipa un martes lluvioso y un marcado descenso de la temperatura. Ese día se esperan chubascos y la máxima solo alcanzaría los 22 °C. Para el miércoles y jueves, el cielo se mantendrá mayormente cubierto, con temperaturas máximas de 25 °C y 28 °C respectivamente, y con un aumento de sol el jueves. El fin de semana las temperaturas máximas superarán nuevamente los 31 grados °C.
Política y pensamiento: Botana y “la Argentina que viene”
El reconocido intelectual e historiador, Natalio Botana, dictará una conferencia este martes a las 19.30 en el Salón Abasto del hotel Hilton Garden Inn (Miguel Lillo 365). La exposición se titula "La Argentina que viene" y, tras su finalización, el presidente del Directorio de LA GACETA, Daniel Dessein, realizará una entrevista al disertante.
Cuenta regresiva para los 21K LA GACETA
La media maratón de LA GACETA se correrá este domingo. Los 2.300 atletas confirmados largarán desde el Sheraton Hotel, ubicado en el Parque 9 de Julio. Si tenías ganas de sumarte, lamentablemente las inscripciones ya están cerradas. La acreditación y el retiro del kit de corredor se realizarán en Marathon (Mendoza y Maipú) el viernes de 10 a 20 horas y el sábado de 9 a 19 horas. Para el retiro, es necesario presentar DNI, apto médico y la declaración jurada, que se firma en el lugar. Para los menores de 18 años, es obligatoria la autorización de sus padres/tutores.
Agenda deportiva: fútbol y rugby
El deporte provincial y nacional tendrá importante actividad esta semana. Atlético Tucumán disputará doble fecha por el Torneo Clausura: mañana (martes) a las 20 horas visitará a Vélez Sarsfield, y el sábado a las 19 horas recibirá a Platense en el Monumental. Por su parte, San Martín de Tucumán define su ingreso al Reducido; si logra ganarle a Quilmes esta noche, asegura su clasificación. El sábado a las 15.30 horas visitará a San Miguel por la última fecha. Finalmente, la selección argentina de rugby, Los Pumas, jugará su último partido por el Rugby Championship este sábado a las 10 horas contra Sudáfrica.
El texto y el audio de esta nota fueron elaborados con Inteligencia Artificial para vos en base a las notas publicadas por LA GACETA