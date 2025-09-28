A una semana de los 21K de LA GACETA: cómo acreditar, dónde retirar el kit y el cronograma de la gran fiesta del running

¡Estamos a una semana de la gran fiesta! El domingo 5 de octubre se correrán los 21K de LA GACETA, con largada desde el Sheraton Hotel, en el parque 9 de Julio. La organización reiteró los requisitos para acreditarse y el cronograma completo de la jornada.
Acreditaciones y retiro de kits
- Lugar: Marathon Deportes (Mendoza y Maipú)
- Fechas y horarios:
Viernes 3 de octubre: de 10 a 20.
Sábado 4 de octubre: de 9 a 19.
- Requisitos obligatorios:
DNI original.
Certificado de apto médico (con fecha máxima de 30 días antes de la carrera).
Declaración del Corredor (se firma al retirar el kit).
Autorización de padres/tutores para menores de 18 años.
Retiro por terceros: hasta el 29 de septiembre se debe pedir autorización escribiendo a 21k@lagaceta.com.ar. La persona autorizada deberá presentar toda la documentación correspondiente del atleta.
- Importante: no se entregarán kits el domingo 5 de octubre.
Cronograma del domingo 5 de octubre
07.30: llegada de atletas a la zona de largada (Sheraton Hotel) y apertura de la Expo 21K.
08.00: largada 21K.
08.20: largada 10K.
08.30: largada 3K.
10.30: inicio de la Fiesta del Podio y entrega de premios.
Recomendación clave
La organización recuerda que sin acreditación ni kit no se podrá participar. Se aconseja planificar con tiempo la entrega para evitar contratiempos.
¡Cupos agotados!
Ya somos 2.300 corredores. Te esperamos el 5 de octubre para vivir juntos la gran fiesta del running en nuestra ciudad.
Las inscripciones están cerradas y no habrá apertura de nuevos cupos. Nos vemos en la próxima edición. Podés dejar tus datos en https://forms.gle/vUNPjrNo215SDfH66 para recibir novedades de la preinscripción 2026.