Cómo proteger tu corazón y aumentar la longevidad a cualquier edad

El sedentarismo, junto con la promoción de comida que no resulta cardiosaludable, induce el sobrepeso y la obesidad infantil. Una alimentación sana, variada y sostenible desde la infancia constituye la base para una vida saludable y previene enfermedades en la edad adulta. La mitad de lo que comen diariamente deberían ser frutas y verduras, complementando la dieta con cereales integrales, legumbres, frutos secos y proteínas animales de alta calidad. Se deben evitar los productos ultraprocesados y las bebidas azucaradas o edulcoradas; el agua es la mejor opción para beber.