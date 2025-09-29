Secciones
Día Mundial del Corazón: a qué edad hacer controles y señales de alerta a tener en cuenta

Esta jornada se conmemora cada 29 de septiembre para concientizar sobre la importancia de prevenir enfermedades cardiovasculares.

Hace 1 Hs

Cada 29 de septiembre se celebra el Día Mundial del Corazón, una fecha destinada a concientizar sobre la importancia de prevenir las enfermedades cardiovasculares, responsables de millones de muertes en todo el mundo.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los infartos de miocardio y otros problemas cardíacos causan más de 17 millones de muertes anuales, cifra que se estima llegará a los 23 millones para 2030.

En Argentina, las enfermedades cardiovasculares constituyen la principal causa de muerte, con  más de 100.000 vidas perdidas cada año. Desde el Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA) comentan que las enfermedades cardiovasculares causan una de cada cuatro muertes en la Argentina. Para prevenir cuadros graves, y hasta mortales, es esencial prestar atención a las principales señales de alerta que puede emitir el corazón.

Día Mundial del Corazón: a partir de qué edad se recomiendan los controles

Cuidar la salud cardiovascular no solamente ayuda a evitar el desarrollo de enfermedades graves, sino que también impacta positivamente en la longevidad y en la calidad de vida. Las consultas médicas regulares son el pilar esencial para contar con un corazón sano. 

Según la edad y los antecedentes familiares puede variar la frecuencia en la cual se realizan los chequeos. “En la población general, se recomienda la evaluación del riesgo de enfermedad cardiovascular (ECV) en varones mayores de 40 años y en mujeres mayores de 50. Si existieran factores de riesgo cardiovascular, podría considerarse con antelación”, detalló la cardióloga Viviana Cavenago, del Servicio de Cardiología Ambulatoria del ICBA, a Infobae.

Las personas que tengan familiares directos que hayan sufrido de muerte súbita, ACV o infarto agudo de miocardio a una edad temprana (hombres de menos de 25 años o mujeres menores de 65 años) deben acudir antes a un especialista para realizarse controles.

¿Qué síntomas pueden indicar la presencia de una enfermedad cardiovascular?

Muchas veces los síntomas de enfermedades cardíacas se atribuyen al estrés, al envejecimiento o a otros factores que parecen menos graves. Sin embargo, prestarles atención puede marcar la diferencia entre un diagnóstico temprano y un tratamiento exitoso, o complicaciones graves.

Algunos de los indicios de advertencia que puede dar el corazón son las palpitaciones, el dolor o sensación de presión en el pecho que dure varios minutos, dificultad para respirar al hacer esfuerzos físicos, entre otras.

“El dolor puede extenderse hacia el brazo izquierdo, el cuello, la mandíbula, la espalda o el abdomen. Síntomas menos frecuentes son sudoración intensa y repentina, que suele acompañar a una sensación de mareo o debilidad. Algunas personas pueden experimentar malestar estomacal, sensación de indigestión o incluso vómitos; mareos, vértigo o desmayo súbito”, agregó el doctor Juan Pablo Costabel, jefe de la Unidad Coronaria e Internación del ICBA, a Infobae.

