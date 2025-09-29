Día Mundial del Corazón: a qué edad hacer controles y señales de alerta a tener en cuenta

Según la edad y los antecedentes familiares puede variar la frecuencia en la cual se realizan los chequeos. “En la población general, se recomienda la evaluación del riesgo de enfermedad cardiovascular (ECV) en varones mayores de 40 años y en mujeres mayores de 50. Si existieran factores de riesgo cardiovascular, podría considerarse con antelación”, detalló la cardióloga Viviana Cavenago, del Servicio de Cardiología Ambulatoria del ICBA, a Infobae.