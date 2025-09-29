La oración de un papa para pedir a San Miguel la protección frente a las fuerzas del mal

Oración del papa León XIII a San Miguel: protección y fe

El papa León XIII estuvo al frente del Vaticano durante un cuarto de siglo, entre 1878 y 1903. En 1884, tuvo una particular visión del arcángel San Miguel: vio que el demonio se acercaba a la Iglesia y que San Miguel la defendía. Entonces, según contó uno de los trabajadores de su confianza, se levantó a su escritorio y redactó la oración que debía ser rezada en todo el mundo al final de cada misa por la protección de la Iglesia. La oración es la siguiente: