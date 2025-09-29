Secciones
La oración de un papa para pedir a San Miguel la protección frente a las fuerzas del mal

Una visión le inspiró pedir protección a la Iglesia contra los demonios.

Hace 2 Hs

La tradición cristiana celebra cada 29 de septiembre el Día de San Miguel, uno de los arcángeles destacados en la historia del catolicismo. El poder con que se recuerda a la figura de Miguel creció tanto que el papa León XIII escribió la oración a San Miguel para pedir su protección frente a las fuerzas del mal.

La imagen de Miguel aparece pocas veces en la Biblia, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. En este último aparece dos veces en el Libro de Daniel. En ambas ocasiones, Miguel es representado como un luchador y guerrero celestial que busca proteger al pueblo de Dios.

En el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, Miguel forma parte de una batalla en la que sus ángeles luchan contra un dragón que representa a Satanás. Tras el enfrentamiento, Miguel vence. Desde entonces, es considerado jefe de los ejércitos celestiales, guardián de la Iglesia y defensor en la hora de la muerte.

Oración del papa León XIII a San Miguel: protección y fe

El papa León XIII estuvo al frente del Vaticano durante un cuarto de siglo, entre 1878 y 1903. En 1884, tuvo una particular visión del arcángel San Miguel: vio que el demonio se acercaba a la Iglesia y que San Miguel la defendía. Entonces, según contó uno de los trabajadores de su confianza, se levantó a su escritorio y redactó la oración que debía ser rezada en todo el mundo al final de cada misa por la protección de la Iglesia. La oración es la siguiente:

San Miguel arcángel, defiéndenos en la batalla,

sé nuestro amparo contra las maldades y asechanzas del diablo,

que Dios le reprenda, es nuestra humilde súplica;

y tú, Príncipe de las huestes celestiales,

por el poder de Dios,

arroja al Infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos,

que rondan por el mundo buscando la ruina de las almas.

Amén.

Santoral del 29 de septiembre

El 29 de septiembre el santoral de la Iglesia Católica celebra también a otras dos figuras: los arcángeles San Gabriel y San Rafael. El primero es considerado el mensajero de la Buena Nueva. En la Biblia es quien anuncia a la virgen María la llegada del hijo de Dios, fruto de su vientre. Este suceso lo ubica como el más conocido de la tradición católica y como una señal de buenas noticias.

También se celebra al arcángel San Rafael, cuyo nombre significa “Medicina de Dios”, es conocido como el arcángel de la salud y de los viajeros. La tradición lo invoca para pedir protección en los caminos y en momentos de enfermedad.

