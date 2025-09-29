Final del ATP 500 de Tokio: cuándo y dónde ver a Carlos Alcaraz vs. Taylor Fritz

Carlos Alcaraz demostró una vez más por qué atraviesa el "mejor momento" de su carrera profesional, logró alcanzar la novena final consecutiva y la décima de la temporada en el prestigioso ATP 500 de Tokio. El tenista murciano, sin dar pausas a su intensa agenda, viajó directamente desde Estados Unidos, después de participar en la Laver Cup con el Team Europa, hasta Japón para seguir sumando experiencia en el circuito. Este impresionante recorrido le permitió sumar ya 66 victorias en la temporada, marcando la mejor estadística de su trayectoria.
Sin embargo, el camino hasta la definición en Tokio estuvo marcado por un serio susto en su debut. En la primera ronda contra el argentino Sebastián Báez, Alcaraz sufrió una torcedura de su tobillo izquierdo mientras restaba, lo que lo llevó a desplomarse sobre la pista. A pesar de este incidente inicial que encendió las alarmas, el número uno del mundo mostró una gran fortaleza mental y física, y tras recibir asistencia médica, pudo continuar en el torneo y asegurar su lugar en la final.
La fortaleza del Alcaraz ante la adversidad
La lesión se produjo durante el quinto juego del debut en el ATP500 de Tokio, obligando a que el fisioterapeuta atendiera al español y vendara el tobillo torcido. Afortunadamente, la torcedura no resultó ser grave, y a pesar de la pausa médica y una interrupción posterior por lluvia, Alcaraz logró cerrar el primer set a su favor por 6-4. El murciano desplegó luego todo su talento en el segundo parcial, imponiéndose con claridad por 6-2 ante Báez, y asegurando su avance a la siguiente ronda sin mayores complicaciones.
Superada la preocupación inicial por el tobillo, Alcaraz mantuvo su sólido desempeño, venciendo consecutivamente a Zizou Bergs y Brandon Nakashima. Su paso a la final se consolidó tras una dura semifinal contra Casper Ruud, donde tuvo que remontar un set en contra con parciales de 3-6, 6-3 y 6-4. Tras estos logros, Alcaraz afirmó sentir que puede "hacer cualquier cosa en pista", manteniendo una racha de 16 victorias consecutivas desde el inicio de la gira de pista dura en Estados Unidos.
Cuando, dónde y cómo ver el partido Alcaraz-Fritz
En la final del campeonato japonés, Carlos Alcaraz se enfrentará al estadounidense Taylor Fritz, un rival que conoce bien y contra quien tiene un historial favorable de tres victorias y solo una derrota. Sin embargo, esa única derrota ocurrió recientemente en la Laver Cup de la semana pasada, siendo Fritz el único jugador que ha logrado vencer al español en los últimos meses.
El duelo por el título del ATP 500 de Tokio está programado para este martes 30 de septiembre a las 11:00 de la mañana, hora peninsular. Para seguir la definición de este campeonato y ver si Alcaraz consigue su décimo título del año, los aficionados podrán sintonizar el partido a través de la plataforma de pago Movistar+.