Final del ATP 500 de Tokio: cuándo y dónde ver a Carlos Alcaraz vs. Taylor Fritz

Sin embargo, el camino hasta la definición en Tokio estuvo marcado por un serio susto en su debut. En la primera ronda contra el argentino Sebastián Báez, Alcaraz sufrió una torcedura de su tobillo izquierdo mientras restaba, lo que lo llevó a desplomarse sobre la pista. A pesar de este incidente inicial que encendió las alarmas, el número uno del mundo mostró una gran fortaleza mental y física, y tras recibir asistencia médica, pudo continuar en el torneo y asegurar su lugar en la final.