Carlos Alcaraz rompió su propio récord y buscará otro título en Tokio frente a Taylor Fritz

Carlos Alcaraz sigue marcando el pulso del circuito ATP. El murciano de 22 años derrotó al noruego Casper Ruud por 3-6, 6-3 y 6-4 en las semifinales del ATP 500 de Tokio y selló su pasaje a la final del certamen japonés, donde este martes enfrentará al estadounidense Taylor Fritz. Con este triunfo, el español alcanzó su novena definición consecutiva y fijó un nuevo récord personal: 66 victorias en una misma temporada, superando las 65 que había logrado en 2023.
El duelo ante Ruud no fue sencillo. El escandinavo, que había vencido a Alcaraz en su último cruce en las Finales ATP 2024, lo exigió desde el inicio y le arrebató el primer set tras salvar cinco puntos de quiebre. El número uno del mundo reaccionó en el segundo parcial, ajustó su juego, sumó 16 golpes ganadores y apenas cometió cinco errores no forzados. En el tercero mantuvo la presión y se quedó con el triunfo en dos horas y diez minutos.
He's here, he's there, he's everywhere! ð¦¸ââï¸@carlosalcaraz | @japanopentennis | #kinoshitajotennis pic.twitter.com/TmkSQgIJxx— ATP Tour (@atptour) September 29, 2025
“Tuve muchas oportunidades en el primer set, fue por detalles”, reconoció Alcaraz tras el partido. “Intenté ser más positivo y volver a jugar con alegría. Eso me ayudó a darle la vuelta”, agregó.
El español venía de eliminar a Sebastián Báez, Zizou Bergs y Brandon Nakashima, partido en el que dejó uno de los puntos del año pese a jugar con un vendaje en el tobillo izquierdo. Esa adaptación táctica le permitió sostener el ritmo de victorias sin ceder sets hasta las semifinales.
Ahora lo espera Taylor Fritz, segundo favorito en Tokio, que venció a su compatriota Jenson Brooksby por 6-4 y 6-3 en la otra semifinal. Será la primera vez que ambos se enfrenten en una final y la primera cita entre dos Top 5 en el torneo japonés desde 2011. Alcaraz domina el historial 3-1, aunque el estadounidense logró su primer triunfo ante él en la reciente Laver Cup.
Con siete títulos en 2025 y diez finales disputadas, Alcaraz intentará sumar un nuevo trofeo y convertirse en el cuarto español en coronarse en Tokio, después de Manolo Orantes, David Ferrer y Rafael Nadal.