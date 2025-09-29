Secciones
DeportesTenis

Carlos Alcaraz rompió su propio récord y buscará otro título en Tokio frente a Taylor Fritz

El número uno del mundo remontó el partido ante Casper Ruud y alcanzó su décima final del año, la novena consecutiva, para ir por su octavo trofeo de 2025 en el ATP 500 japonés.

EN MODO CAMPEÓN. Carlos Alcaraz superó a Ruud y buscará coronarse en Tokio frente al estadounidense Taylor Fritz. EN MODO CAMPEÓN. Carlos Alcaraz superó a Ruud y buscará coronarse en Tokio frente al estadounidense Taylor Fritz.
Hace 1 Hs

Carlos Alcaraz sigue marcando el pulso del circuito ATP. El murciano de 22 años derrotó al noruego Casper Ruud por 3-6, 6-3 y 6-4 en las semifinales del ATP 500 de Tokio y selló su pasaje a la final del certamen japonés, donde este martes enfrentará al estadounidense Taylor Fritz. Con este triunfo, el español alcanzó su novena definición consecutiva y fijó un nuevo récord personal: 66 victorias en una misma temporada, superando las 65 que había logrado en 2023.

El duelo ante Ruud no fue sencillo. El escandinavo, que había vencido a Alcaraz en su último cruce en las Finales ATP 2024, lo exigió desde el inicio y le arrebató el primer set tras salvar cinco puntos de quiebre. El número uno del mundo reaccionó en el segundo parcial, ajustó su juego, sumó 16 golpes ganadores y apenas cometió cinco errores no forzados. En el tercero mantuvo la presión y se quedó con el triunfo en dos horas y diez minutos.

“Tuve muchas oportunidades en el primer set, fue por detalles”, reconoció Alcaraz tras el partido. “Intenté ser más positivo y volver a jugar con alegría. Eso me ayudó a darle la vuelta”, agregó.

El español venía de eliminar a Sebastián Báez, Zizou Bergs y Brandon Nakashima, partido en el que dejó uno de los puntos del año pese a jugar con un vendaje en el tobillo izquierdo. Esa adaptación táctica le permitió sostener el ritmo de victorias sin ceder sets hasta las semifinales.

Ahora lo espera Taylor Fritz, segundo favorito en Tokio, que venció a su compatriota Jenson Brooksby por 6-4 y 6-3 en la otra semifinal. Será la primera vez que ambos se enfrenten en una final y la primera cita entre dos Top 5 en el torneo japonés desde 2011. Alcaraz domina el historial 3-1, aunque el estadounidense logró su primer triunfo ante él en la reciente Laver Cup.

Con siete títulos en 2025 y diez finales disputadas, Alcaraz intentará sumar un nuevo trofeo y convertirse en el cuarto español en coronarse en Tokio, después de Manolo Orantes, David Ferrer y Rafael Nadal.

Temas JapónCasper RuudCarlos AlcarazTaylor FritzAsociación de Tenistas Profesionales ATP
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Sergio Mansilla: “El votante sabe que Jaldo no va a asumir como diputado”
1

Sergio Mansilla: “El votante sabe que Jaldo no va a asumir como diputado”

Hoy, asueto administrativo: ¿cómo funcionarán los servicios en la Capital, en el Día de la Ciudad?
2

Hoy, asueto administrativo: ¿cómo funcionarán los servicios en la Capital, en el Día de la Ciudad?

El tiempo en Tucumán: anuncian un lunes soleado y cálido, antes del regreso de las lluvias
3

El tiempo en Tucumán: anuncian un lunes soleado y cálido, antes del regreso de las lluvias

Un fallo en Tucumán obliga al Banco Nación a remplazar el ajuste UVA
4

Un fallo en Tucumán obliga al Banco Nación a remplazar el ajuste UVA

Triple femicidio: el ministro de Seguridad bonaerense reveló cómo operaba la banda de “Pequeño J”
5

Triple femicidio: el ministro de Seguridad bonaerense reveló cómo operaba la banda de “Pequeño J”

Natalio Botana disertará este martes en Tucumán
6

Natalio Botana disertará este martes en Tucumán

Más Noticias
Natalio Botana disertará este martes en Tucumán

Natalio Botana disertará este martes en Tucumán

Operativos, requisas y protestas: tensión en La Ciudadela durante la previa de San Martín-Quilmes

Operativos, requisas y protestas: tensión en La Ciudadela durante la previa de San Martín-Quilmes

Triple femicidio: el ministro de Seguridad bonaerense reveló cómo operaba la banda de “Pequeño J”

Triple femicidio: el ministro de Seguridad bonaerense reveló cómo operaba la banda de “Pequeño J”

El tiempo en Tucumán: anuncian un lunes soleado y cálido, antes del regreso de las lluvias

El tiempo en Tucumán: anuncian un lunes soleado y cálido, antes del regreso de las lluvias

Sergio Mansilla: “El votante sabe que Jaldo no va a asumir como diputado”

Sergio Mansilla: “El votante sabe que Jaldo no va a asumir como diputado”

Hoy, asueto administrativo: ¿cómo funcionarán los servicios en la Capital, en el Día de la Ciudad?

Hoy, asueto administrativo: ¿cómo funcionarán los servicios en la Capital, en el Día de la Ciudad?

Confirmaron las condenas contra los policías que se alzaron en armas durante la sedición de 2013

Confirmaron las condenas contra los policías que se alzaron en armas durante la sedición de 2013

Un fallo en Tucumán obliga al Banco Nación a remplazar el ajuste UVA

Un fallo en Tucumán obliga al Banco Nación a remplazar el ajuste UVA

Comentarios