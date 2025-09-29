Carlos Alcaraz rompió su propio récord y buscará otro título en Tokio frente a Taylor Fritz

El duelo ante Ruud no fue sencillo. El escandinavo, que había vencido a Alcaraz en su último cruce en las Finales ATP 2024, lo exigió desde el inicio y le arrebató el primer set tras salvar cinco puntos de quiebre. El número uno del mundo reaccionó en el segundo parcial, ajustó su juego, sumó 16 golpes ganadores y apenas cometió cinco errores no forzados. En el tercero mantuvo la presión y se quedó con el triunfo en dos horas y diez minutos.