Cambian criterios para calcular el Impuesto Automotor

En el recinto hubo espacios que hicieron constar sus votos en contra. El bloque de Fuerza Republicana, de Ricardo Bussi y Eduardo Verón Guerra, consideró que se estaba generando un “gran impuestazo”. “Esto va a traer consecuencias en baja en la recaudación porque directamente no vamos a poder pagar”, dijo y remarcó que las rutas provinciales se encuentran en muy mal estado. Consignó un informe de LA GACETA que se expuso en “Panorama Tucumano”. José Macome, por su parte, aseguró que entiende el problema pero consideró que la propuesta que envió el Ejecutivo no era la solución, por lo que votó en contra.