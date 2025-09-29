Alberto Fernández reapareció en una entrevista y cuestionó a Fabiola Yañez y al juez Ercolini

El ex presidente Alberto Fernández rompió el silencio este fin de semana en una entrevista transmitida por un canal de streaming conocido por su postura crítica hacia el "feminismo hegemónico". Durante la conversación, Fernández abordó las causas judiciales en las que está involucrado: la denuncia por violencia de género presentada por Fabiola Yañez y la investigación por presuntas negociaciones incompatibles en el caso de los seguros.
Fernández rechazó las acusaciones y apuntó a responsabilidades de Yañez y del juez federal Julián Ercolini, además de sugerir un posible interés del Grupo Clarín en el caso de los seguros.
La entrevista fue conducida por Roxana Kreimer, licenciada en filosofía y doctora en ciencias sociales, cuyo trabajo incluye la confrontación con ciertos discursos feministas.
Los cruces con Fabiola Yañez
Al referirse a la denuncia de Yañez, Fernández declaró por videoconferencia. "En los chats, desde el momento en que ella no hace la denuncia hasta que la hace, sus planteos eran ‘Vení a Madrid y arreglemos esto personalmente’. Lo que ella quería era un departamento y recursos que yo no tengo. Ese fue el determinante que la llevó a hacer esto, no midió las consecuencias”, detalló.
En relación al juez Ercolini, Fernández criticó su accionar en la causa. “El juez ha actuado de modo tan escandaloso que la única prueba que tiene es el testimonio de Fabiola Yañez amparada, en alguna medida, por su madre”. Además, Fernández argumentó que los empleados de la quinta de Olivos no podrían haber ignorado las supuestas agresiones físicas y cuestionó que “el juez se niega a recibir esos testimonios”.
El ex jefe de Estado expresó su esperanza de revertir el curso de la causa iniciada por Yañez. “Las amigas de Fabiola Yañez han declarado y han dicho que los golpes, generalmente, eran producto de sus caídas porque bebía alcohol, y que se sacaba fotos para después usarlas en mi contra. Nada de eso fue analizado por el juez Ercolini. Espero, en esta oportunidad que tengo ante la Cámara de Casación, poder corregir el rumbo de esta causa”, insistió.
En cuanto al caso de los seguros, Fernández apuntó contra el Grupo Clarín. "Pido que se revise el origen de la causa, porque en el origen de la causa está el interés de Clarín, que es dueño de un broker de seguros y que, seguramente, habrá querido entrar a ese negocio porque es un negocio de 50 mil millones de pesos”, dijo.