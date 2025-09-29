Alberto Fernández reapareció en una entrevista y cuestionó a Fabiola Yañez y al juez Ercolini

El ex jefe de Estado expresó su esperanza de revertir el curso de la causa iniciada por Yañez. “Las amigas de Fabiola Yañez han declarado y han dicho que los golpes, generalmente, eran producto de sus caídas porque bebía alcohol, y que se sacaba fotos para después usarlas en mi contra. Nada de eso fue analizado por el juez Ercolini. Espero, en esta oportunidad que tengo ante la Cámara de Casación, poder corregir el rumbo de esta causa”, insistió.