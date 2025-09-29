Secciones
Política

Alberto Fernández reapareció en una entrevista y cuestionó a Fabiola Yañez y al juez Ercolini

La conversación fue conducida por Roxana Kreimer, licenciada en filosofía y doctora en ciencias sociales, cuyo trabajo incluye la confrontación con ciertos discursos feministas.

Fabiola Yañez y Alberto Fernández Fabiola Yañez y Alberto Fernández
Hace 1 Hs

El ex presidente Alberto Fernández rompió el silencio este fin de semana en una entrevista transmitida por un canal de streaming conocido por su postura crítica hacia el "feminismo hegemónico". Durante la conversación, Fernández abordó las causas judiciales en las que está involucrado: la denuncia por violencia de género presentada por Fabiola Yañez y la investigación por presuntas negociaciones incompatibles en el caso de los seguros. 

Fernández rechazó las acusaciones y apuntó a responsabilidades de Yañez y del juez federal Julián Ercolini, además de sugerir un posible interés del Grupo Clarín en el caso de los seguros.

La entrevista fue conducida por Roxana Kreimer, licenciada en filosofía y doctora en ciencias sociales, cuyo trabajo incluye la confrontación con ciertos discursos feministas.

Los cruces con Fabiola Yañez

Al referirse a la denuncia de Yañez, Fernández declaró por videoconferencia. "En los chats, desde el momento en que ella no hace la denuncia hasta que la hace, sus planteos eran ‘Vení a Madrid y arreglemos esto personalmente’. Lo que ella quería era un departamento y recursos que yo no tengo. Ese fue el determinante que la llevó a hacer esto, no midió las consecuencias”, detalló.

En relación al juez Ercolini, Fernández criticó su accionar en la causa. “El juez ha actuado de modo tan escandaloso que la única prueba que tiene es el testimonio de Fabiola Yañez amparada, en alguna medida, por su madre”. Además, Fernández argumentó que los empleados de la quinta de Olivos no podrían haber ignorado las supuestas agresiones físicas y cuestionó que “el juez se niega a recibir esos testimonios”.

El ex jefe de Estado expresó su esperanza de revertir el curso de la causa iniciada por Yañez. “Las amigas de Fabiola Yañez han declarado y han dicho que los golpes, generalmente, eran producto de sus caídas porque bebía alcohol, y que se sacaba fotos para después usarlas en mi contra. Nada de eso fue analizado por el juez Ercolini. Espero, en esta oportunidad que tengo ante la Cámara de Casación, poder corregir el rumbo de esta causa”, insistió.

En cuanto al caso de los seguros, Fernández apuntó contra el Grupo Clarín. "Pido que se revise el origen de la causa, porque en el origen de la causa está el interés de Clarín, que es dueño de un broker de seguros y que, seguramente, habrá querido entrar a ese negocio porque es un negocio de 50 mil millones de pesos”, dijo.

Temas Buenos AiresAlberto FernándezJulián ErcoliniFabiola Yáñez
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El fiscal pidió juicio oral para Alberto Fernández por la denuncia de violencia de Fabiola Yáñez

El fiscal pidió juicio oral para Alberto Fernández por la denuncia de violencia de Fabiola Yáñez

Violencia de género: Fabiola Yáñez reclama que la causa contra Alberto Fernández llegue a juicio oral

Violencia de género: Fabiola Yáñez reclama que la causa contra Alberto Fernández llegue a juicio oral

Lo más popular
Sergio Mansilla: “El votante sabe que Jaldo no va a asumir como diputado”
1

Sergio Mansilla: “El votante sabe que Jaldo no va a asumir como diputado”

Hoy, asueto administrativo: ¿cómo funcionarán los servicios en la Capital, en el Día de la Ciudad?
2

Hoy, asueto administrativo: ¿cómo funcionarán los servicios en la Capital, en el Día de la Ciudad?

El tiempo en Tucumán: anuncian un lunes soleado y cálido, antes del regreso de las lluvias
3

El tiempo en Tucumán: anuncian un lunes soleado y cálido, antes del regreso de las lluvias

Un fallo en Tucumán obliga al Banco Nación a remplazar el ajuste UVA
4

Un fallo en Tucumán obliga al Banco Nación a remplazar el ajuste UVA

Natalio Botana disertará este martes en Tucumán
5

Natalio Botana disertará este martes en Tucumán

Confirmaron las condenas contra los policías que se alzaron en armas durante la sedición de 2013
6

Confirmaron las condenas contra los policías que se alzaron en armas durante la sedición de 2013

Más Noticias
Natalio Botana disertará este martes en Tucumán

Natalio Botana disertará este martes en Tucumán

El tiempo en Tucumán: anuncian un lunes soleado y cálido, antes del regreso de las lluvias

El tiempo en Tucumán: anuncian un lunes soleado y cálido, antes del regreso de las lluvias

Sergio Mansilla: “El votante sabe que Jaldo no va a asumir como diputado”

Sergio Mansilla: “El votante sabe que Jaldo no va a asumir como diputado”

Milei se pone la campaña al hombro con una visita al sur

Milei se pone la campaña al hombro con una visita al sur

El nuevo Código Urbano de Yerba Buena será tratado mañana en el Concejo

El nuevo Código Urbano de Yerba Buena será tratado mañana en el Concejo

El Digesto Jurídico provincial quedó a una firma de la promulgación

El Digesto Jurídico provincial quedó a una firma de la promulgación

Hoy, asueto administrativo: ¿cómo funcionarán los servicios en la Capital, en el Día de la Ciudad?

Hoy, asueto administrativo: ¿cómo funcionarán los servicios en la Capital, en el Día de la Ciudad?

Confirmaron las condenas contra los policías que se alzaron en armas durante la sedición de 2013

Confirmaron las condenas contra los policías que se alzaron en armas durante la sedición de 2013

Comentarios