Violencia de género: Fabiola Yáñez reclama que la causa contra Alberto Fernández llegue a juicio oral

La exprimera dama Fabiola Yáñez solicitó formalmente a la Justicia que la causa por violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández sea elevada a juicio oral. La denuncia incluye acusaciones por lesiones leves y graves agravadas, amenazas coactivas y violencia reproductiva.
En abril, la Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento de Fernández por “lesiones leves agravadas por contexto de violencia de género”, “lesiones graves” y “amenazas coactivas”. Los hechos habrían ocurrido durante la relación que mantuvo con Yáñez entre 2016 y mediados de 2024.
Fabiola Yáñez rechaza probation y pide 12 años de prisión
El fiscal Ramiro González cerró la etapa de instrucción y consultó a las partes. En su escrito, Yáñez solicitó una pena de 12 años de prisión para Fernández y rechazó cualquier alternativa como la probation.
La investigación se inició a partir de pruebas encontradas en el teléfono de la secretaria de Yáñez, que revelaron episodios de agresiones físicas, zamarreos y amenazas en la Quinta de Olivos. Según la denunciante, también fue coaccionada para interrumpir un embarazo en 2016.
El rol de la Justicia y el avance del caso
En febrero de 2025, el juez Julián Ercolini procesó al exmandatario y le impuso un embargo de 10 millones de pesos junto a una orden de restricción. La medida fue confirmada en abril por la Cámara Federal.
Ahora, el fiscal González prepara la presentación para que el caso sea tratado en un tribunal oral, mientras el juez instó a Fernández a dejar de dilatar el proceso y presentarse a declarar.