 El fiscal pidió juicio oral para Alberto Fernández por la denuncia de violencia de Fabiola Yáñez
Secciones
Seguridad

El fiscal pidió juicio oral para Alberto Fernández por la denuncia de violencia de Fabiola Yáñez

La querella, en representación de Yáñez, ya había solicitado la elevación a juicio hace un mes.

Fabiola Yañez pedirá 12 años de prisión para Alberto Fernández
Hace 1 Hs

El fiscal federal Ramiro González solicitó formalmente que el ex presidente Alberto Fernández sea sometido a juicio oral y público por las acusaciones de violencia de género presentadas por su ex pareja, Fabiola Yáñez.

González presentó su dictamen ante el juez federal Julián Ercolini, considerando que la investigación está completa y que no hay medidas de prueba pendientes. El fiscal acusó a Fernández de los delitos de lesiones leves y graves agravadas (por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género) y amenazas coactivas. De ser hallado culpable, la pena podría alcanzar los 18 años de prisión.

La querella, en representación de Yáñez, ya había solicitado la elevación a juicio hace un mes. Tras la presentación del dictamen fiscal, la defensa de Fernández, a cargo de la abogada Silvina Carreira, deberá expresar su opinión. El juez Ercolini notificó a la defensa sobre ambas solicitudes y les otorgó un plazo de seis días, con posibilidad de prórroga, para responder. Una vez recibida la respuesta de la defensa, el juez estará en condiciones de decidir si eleva la causa a juicio oral.

En caso de elevarse a juicio, se sorteará un Tribunal Oral Federal para llevar adelante el proceso.

El origen de la causa

La investigación se originó en agosto del año pasado a partir de un desprendimiento de otra causa en la que Fernández está procesado por presunta corrupción en la contratación de seguros durante su gobierno. Durante el peritaje del teléfono celular de María Cantero, ex secretaria privada del ex presidente, se encontraron comunicaciones con Yáñez en las que ella enviaba fotos de moretones y relataba agresiones por parte de Fernández.

Inicialmente, Yáñez desistió de presentar una denuncia formal. Sin embargo, tras la divulgación pública del caso, decidió realizar la presentación judicial que dio inicio a la investigación.

En el marco de la investigación, declararon familiares de Yáñez, médicos y empleados de la Quinta de Olivos, donde habrían ocurrido los hechos. El juez Ercolini procesó a Fernández, dando por acreditado que el ex presidente golpeó a Yáñez en al menos dos ocasiones, provocándole moretones en el brazo y el ojo derecho, y que la coaccionó para que no presentara la denuncia penal. Esta decisión fue ratificada en abril por la Cámara Federal.

En su resolución, los jueces de la Cámara Federal Martín Irurzun y Eduardo Farah señalaron que existían "fuertes motivos para sostener que los hechos concretos y objetivos que fueron preliminarmente acreditados en la causa, que incluyeron lesiones y otras formas de violencia de género practicadas por quien mantenía una marcada desigualdad de poder con ella, además de un aislamiento (forzado por estos hechos) mantenido en un espacio muy particular (casa de huéspedes de la Quinta Olivos) donde Fernández era la autoridad máxima, ciertamente fueron la causa de un marcado deterioro en las condiciones de salud de la víctima".

Temas Buenos Aires
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Violencia de género: Fabiola Yáñez reclama que la causa contra Alberto Fernández llegue a juicio oral

Violencia de género: Fabiola Yáñez reclama que la causa contra Alberto Fernández llegue a juicio oral

Lo más popular
El tiempo en Tucumán: el cielo se nublará y anuncian el regreso de las lluvias
1

El tiempo en Tucumán: el cielo se nublará y anuncian el regreso de las lluvias

Cierre de la lista del peronismo en Tucumán: repercusiones en la escena política
2

Cierre de la lista del peronismo en Tucumán: repercusiones en la escena política

Javier Noguera: El peronismo es una herramienta válida para decirle basta a Javier Milei
3

Javier Noguera: "El peronismo es una herramienta válida para decirle basta a Javier Milei"

Las claves de la lista de Jaldo y el nuevo rol de Manzur
4

Las claves de la lista de Jaldo y el nuevo rol de Manzur

Newell's aprovechó los errores defensivos de Fausto Grillo y Atlético Tucumán se quedó sin Copa Argentina
5

Newell's aprovechó los errores defensivos de Fausto Grillo y Atlético Tucumán se quedó sin Copa Argentina

Caso Julieta Prandi: la condena que podría alentar a más víctimas a denunciar en Tucumán
6

Caso Julieta Prandi: la condena que podría alentar a más víctimas a denunciar en Tucumán

Más Noticias
Las claves de la lista de Jaldo y el nuevo rol de Manzur

Las claves de la lista de Jaldo y el nuevo rol de Manzur

Javier Noguera: El peronismo es una herramienta válida para decirle basta a Javier Milei

Javier Noguera: "El peronismo es una herramienta válida para decirle basta a Javier Milei"

Calendario 2025: ¿el lunes 18 de agosto es feriado en Argentina?

Calendario 2025: ¿el lunes 18 de agosto es feriado en Argentina?

Caso Julieta Prandi: la condena que podría alentar a más víctimas a denunciar en Tucumán

Caso Julieta Prandi: la condena que podría alentar a más víctimas a denunciar en Tucumán

Accidente en Los Ralos: un herido tras un choque entre una rastra cañera y un auto

Accidente en Los Ralos: un herido tras un choque entre una rastra cañera y un auto

Juicio a Claudio Contardi: los fundamentos de la condena por abuso sexual a la ex pareja de Julieta Prandi

Juicio a Claudio Contardi: los fundamentos de la condena por abuso sexual a la ex pareja de Julieta Prandi

Cuatro hombres fueron condenados por cazar un yaguareté en Formosa

Cuatro hombres fueron condenados por cazar un yaguareté en Formosa

El tiempo en Tucumán: el cielo se nublará y anuncian el regreso de las lluvias

El tiempo en Tucumán: el cielo se nublará y anuncian el regreso de las lluvias

Comentarios