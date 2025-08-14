El fiscal pidió juicio oral para Alberto Fernández por la denuncia de violencia de Fabiola Yáñez

En su resolución, los jueces de la Cámara Federal Martín Irurzun y Eduardo Farah señalaron que existían "fuertes motivos para sostener que los hechos concretos y objetivos que fueron preliminarmente acreditados en la causa, que incluyeron lesiones y otras formas de violencia de género practicadas por quien mantenía una marcada desigualdad de poder con ella, además de un aislamiento (forzado por estos hechos) mantenido en un espacio muy particular (casa de huéspedes de la Quinta Olivos) donde Fernández era la autoridad máxima, ciertamente fueron la causa de un marcado deterioro en las condiciones de salud de la víctima".