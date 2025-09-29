Tuqui 10: ¿cómo salió el sorteo del domingo 28 de septiembre?

El segundo premio, "Seguro sale", logró un ganador de San Miguel de Tucumán. Para el afortunado, el premio fue de $7.446.652 y el del próximo sorteo será de $7.725.240. Además se contaron 10 ganadores del tercer premio "Número de cartón", donde cada jugador se llevó medio millón de pesos. Cinco personas resultaron ganadoras de $150.000 en la categoría “Sorteo Especial” y una de ellas ganó $300.000 por atender a la llamada que se hizo desde la organización del juego.