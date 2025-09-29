Secciones
Tuqui 10: ¿cómo salió el sorteo del domingo 28 de septiembre?

El convocante juego de la Caja Popular de Ahorros tuvo una nueva edición en la que se sortearon $110 millones.

Tuqui 10: ¿cómo salió el sorteo del domingo 28 de septiembre?
Hace 2 Hs

Un nuevo sorteo del Tuqui 10 de la Caja Popular de Ahorros se llevó a cabo este domingo 28 a través de Canal 10. También se publicó en la página web de la entidad financiera. Para la ocasión, se jugó el premio que había alcanzado los $11o millones, mientras que hubo ganadores de la categoría "Seguro Sale", "Número de cartón" y "Cuponera" o "Sorteo Especial".

El último domingo –28 de septiembre–, el pozo de $110.535.961 quedó vacante. Pero los jugadores tendrán una nueva oportunidad, porque el premio incrementó para el próximo sorteo que será el domingo 5 de octubre con el cartón azul y alcanzó los $130.521.585.

Tuqui 10: ¿cómo salió el sorteo del domingo 28 de septiembre? Imagen: Caja Popular de Ahorros

El segundo premio, "Seguro sale", logró un ganador de San Miguel de Tucumán. Para el afortunado, el premio fue de $7.446.652 y el del próximo sorteo será de $7.725.240. Además se contaron 10 ganadores del tercer premio "Número de cartón", donde cada jugador se llevó medio millón de pesos. Cinco personas resultaron ganadoras de $150.000 en la categoría “Sorteo Especial” y una de ellas ganó $300.000 por atender a la llamada que se hizo desde la organización del juego.

Cómo se juega al Tuqui 10

El juego consta de tres etapas. El primer premio es el “Tuqui 10”, donde se sortean 10 bolillas (el cartón trae 10 números) sobre un universo de 22 bolillas, numeradas del 1 al 22.

El segundo se llama “Seguro Sale” (que siempre tendrá un ganador), donde se hace un sorteo con 10 bolillas, si queda vacante se sortea una más y, si aún sigue vacante, el sorteador electrónico lanza un número de cartón.

El tercero se llama "Número de cartón" y en él se sortean 10 premios por número de cartón, de $300.000 para cada ganador. En el cuarto por "Cuponera" Se sortean 5 premios con los cartones no premiados del sorteo anterior. Los ganadores participan por diversas recompensas.

