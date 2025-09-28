Argentina venció 3-1 a Cuba en el Mundial Sub 20 con goles de Sarco y Subiabre

Con un doblete, el delantero Alejo Sarco comandó el estreno victorioso de Argentina en el Mundial Sub-20 de Chile, donde Brasil y México dividieron honores en el cierre de la primera jornada del Grupo C, el de la muerte.
La “Albiceleste”, más veces campeona de la Copa del Mundo de la categoría con seis coronas, venció a Cuba por 3-1 en el Estadio Elías Figueroa, en la región de Valparaíso, a unos 120 km de Santiago.
El equipo de Diego Placente logró un triunfo trabajado y polémico, condicionado por el arbitraje del malayo Muhammad Nazmi bin Nasaruddin. A los tres minutos, Sarco, delantero del Bayer Leverkusen, abrió el marcador tras anticiparse a su marca y definir con categoría. Sin embargo, cuando Argentina parecía encaminarse a una goleada, el juez expulsó de manera discutida a Santiago Fernández por una supuesta infracción sobre Raballo. La acción se revisó con la “tarjeta verde” (sistema de reclamos implementado en este torneo), pero aun con imágenes claras, el colegiado ratificó su decisión.
La “Albiceleste” no solo debió jugar con 10 jugadores desde el minuto 10, sino que también sufrió otro fallo arbitral: un penal clarísimo sobre Sarco, derribado por el arquero Honelin, tampoco fue sancionado, incluso tras revisión. A pesar de estas adversidades, Argentina se mantuvo firme. Sobre el final de la primera etapa, Sarco volvió a aparecer, esta vez de cabeza, para marcar el 2-0 tras un centro de Dylan Gorosito.
Cuando parecía todo controlado, Cuba descontó en el cierre del primer tiempo con un gol de Karel Pérez, que le dio esperanzas al conjunto centroamericano. En la segunda mitad, el desgaste físico comenzó a sentirse en el equipo nacional, que debió redoblar esfuerzos para sostener la ventaja con un jugador menos. Cuba buscó el empate con ímpetu, pero se encontró con una defensa ordenada y la seguridad del arquero argentino.
El golpe definitivo llegó a los 90 minutos, cuando Tomás Pérez desbordó por la izquierda y asistió a Ian Subiabre, la joya de River Plate, que desde un ángulo cerrado sorprendió con un zurdazo cruzado para sellar el 3-1 y desatar el festejo. El tanto no solo trajo tranquilidad, sino que demostró la capacidad de reacción y jerarquía de un plantel que supo sobreponerse a las adversidades.
Con la victoria, la Argentina lidera el Grupo D con tres puntos y mejor diferencia de gol que Italia, que en el primer turno venció 1-0 a Australia gracias a un penal de Mattia Mannini. El próximo desafío para los dirigidos por Placente será justamente ante los oceánicos, el miércoles a las 20, en un duelo que podría asegurar la clasificación a octavos de final.
Brasil y México
En el duelo estelar de la noche, en el Estadio Nacional en Santiago, Brasil y México empataron 2-2 en su debut en el grupo C.
El “Tri” golpeó primero a través de Alexei Domínguez (10’), que cazó una pelota en el área pequeña que el arquero Otávio no logró despejar tras un remate previo.
Sin embargo, la Canarinha del DT Ramon Menezes remontó gracias a un tiro desde la frontal del área de Coutinho (21’) y otro tanto de Luighi (76’), que aprovechó un descuido de la defensa.
Pero la joya mexicana Gilberto Mora, del Tijuana, aprovechó un tiro de esquina para encontrar la cabeza de Diego Ochoa, que empató el partido en el 86.
“Nos deja muy buenas sensaciones (el partido), pero también tenemos que cuidar los detalles. Todo ese sentimiento y ese volumen de juego no sirve para nada si no acabas completando las acciones que tenemos”, lamentó el técnico mexicano, Eduardo Arce.
España decepciona
Marruecos dio la sorpresa en el grupo de la muerte al vencer a “La Rojita” por 2-0, con el extremo Gessime Yassine como figura. Primero asistió al delantero Yassir Zabiri en el minuto 54 y luego anotó el suyo en el 58.
“España sabe a lo que juega, un juego de posición, el cómo buscan los espacios, pero hemos defendido muy bien. La verdad que estoy muy orgulloso”, celebró el técnico marroquí Mohamed Ouahbi.
Por su parte, el seleccionador español, Francisco “Paco” Gallardo, intentó pasar página y enfocarse en los juegos restantes del duro Grupo C.
Quedan “dos partidos por delante. Obviamente son dos rivales difíciles como México y Brasil, pero también somos España”, aseguró.