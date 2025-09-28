Argentina venció 3-1 a Cuba en el Mundial Sub 20 con goles de Sarco y Subiabre

El equipo de Diego Placente logró un triunfo trabajado y polémico, condicionado por el arbitraje del malayo Muhammad Nazmi bin Nasaruddin. A los tres minutos, Sarco, delantero del Bayer Leverkusen, abrió el marcador tras anticiparse a su marca y definir con categoría. Sin embargo, cuando Argentina parecía encaminarse a una goleada, el juez expulsó de manera discutida a Santiago Fernández por una supuesta infracción sobre Raballo. La acción se revisó con la “tarjeta verde” (sistema de reclamos implementado en este torneo), pero aun con imágenes claras, el colegiado ratificó su decisión.