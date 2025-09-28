Secciones
La oración al arcángel San Miguel para pedir prosperidad y abundancia

El 29 de septiembre la Iglesia Católica celebra a los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. San Miguel, considerado el más fuerte de todos, es invocado para pedir protección, prosperidad y abundancia en la vida.

Hace 1 Hs

Desde tiempos antiguos, los ángeles y arcángeles son reconocidos como mensajeros de Dios y protectores de la humanidad. La Biblia menciona a siete, pero solo tres de ellos aparecen con nombre propio en las Sagradas Escrituras: Miguel, Gabriel y Rafael.

Entre ellos, San Miguel Arcángel ocupa un lugar privilegiado en la tradición cristiana. Es considerado jefe de los ejércitos celestiales, guardián de la Iglesia y defensor de los fieles frente a las fuerzas del mal. Su imagen suele representarse con armadura, espada y la balanza del Juicio Final.

San Miguel, protector y guía espiritual

En la espiritualidad católica, San Miguel es conocido como “Príncipe de los espíritus celestiales” y “Jefe de la milicia celestial”. Su figura inspira fortaleza y confianza, por lo que muchos fieles recurren a él para pedir ayuda en momentos de dificultad.

Se cree que su día especial es el domingo, y la tradición sugiere encenderle una vela azul para atraer su protección. Asimismo, una de las prácticas más difundidas es rezar su oración durante 21 días consecutivos, comenzando preferentemente un domingo.

La oración a San Miguel para la prosperidad y abundancia

La fe popular asegura que pedir la intercesión de San Miguel puede abrir caminos de prosperidad y abundancia, siempre desde la confianza y la devoción. Esta es la oración que los creyentes le dedican:

“Oh gloriosísimo San Miguel Arcángel, príncipe y caudillo de los ejércitos celestiales, custodio y defensor de las almas, guarda de la Iglesia, vencedor, terror y espanto de los rebeldes espíritus infernales.

Humildemente te rogamos, te dignes librar de todo mal a los que a ti recurrimos con confianza; que tu favor nos ampare, tu fortaleza nos defienda y que, mediante tu incomparable protección adelantemos cada vez más en el servicio del Señor.

Que tu virtud nos esfuerce todos los días de nuestra vida, especialmente en el trance de la muerte, para que, defendidos por tu poder del infernal dragón y de todas sus asechanzas, cuando salgamos de este mundo seamos presentados por ti, libres de toda culpa, ante la Divina Majestad.

Amén.”

La fiesta de los arcángeles

Cada 29 de septiembre, el calendario católico celebra a San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Sin embargo, la devoción a los arcángeles trasciende esta fecha y se mantiene viva a lo largo del año, ya que los fieles los invocan para pedir fuerza, protección y guía espiritual en su vida cotidiana.

