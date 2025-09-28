Santoral del 29 de septiembre: día de los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael

Cada 29 de septiembre la Iglesia Católica celebra en su santoral a los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, mensajeros de Dios que tienen un papel central en la fe cristiana. La fecha también recuerda a otros santos y beatos de la tradición católica. Esta celebración es de gran importancia en la liturgia, ya que ellos representan la fuerza, el anuncio y la sanación, respectivamente.