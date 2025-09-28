Santoral del 29 de septiembre: día de los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael

Cada 29 de septiembre la Iglesia Católica celebra en su santoral a los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, mensajeros de Dios que tienen un papel central en la fe cristiana. La fecha también recuerda a otros santos y beatos de la tradición católica. Esta celebración es de gran importancia en la liturgia, ya que ellos representan la fuerza, el anuncio y la sanación, respectivamente.
San Miguel Arcángel
Conocido como el jefe de los ejércitos celestiales, San Miguel es considerado protector contra el mal y defensor del pueblo de Dios. Su nombre significa “¿Quién como Dios?”, y es venerado como guardián de la Iglesia.
San Gabriel Arcángel
San Gabriel es el mensajero de la Buena Nueva. En la Biblia, fue quien anunció a la Virgen María que sería madre de Jesús, lo que lo convierte en símbolo de comunicación divina y esperanza.
San Rafael Arcángel
San Rafael, cuyo nombre significa “Medicina de Dios”, es conocido como el arcángel de la salud y de los viajeros. La tradición lo invoca para pedir protección en los caminos y en momentos de enfermedad.
Otros santos y beatos del 29 de septiembre
Además de los arcángeles, el calendario litúrgico recuerda hoy a:
San Grimoaldo de Bassano
San Fraterniano de Auxerre
Beato Carlos de Blois
Beato Bernardino de Feltre
Un día de devoción especial
El 29 de septiembre es una jornada marcada por la fe y la devoción popular en distintos lugares del mundo, donde comunidades celebran misas y procesiones en honor a los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, considerados protectores de los fieles.