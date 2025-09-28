Secciones
SociedadActualidad

Santoral del 29 de septiembre: día de los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael

La fecha también recuerda a otros santos y beatos de la tradición católica.

Santoral del 29 de septiembre: día de los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael
Hace 1 Hs

Cada 29 de septiembre la Iglesia Católica celebra en su santoral a los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, mensajeros de Dios que tienen un papel central en la fe cristiana. La fecha también recuerda a otros santos y beatos de la tradición católica. Esta celebración es de gran importancia en la liturgia, ya que ellos representan la fuerza, el anuncio y la sanación, respectivamente.

La oración al arcángel San Miguel para pedir prosperidad y abundancia

La oración al arcángel San Miguel para pedir prosperidad y abundancia

San Miguel Arcángel

Conocido como el jefe de los ejércitos celestiales, San Miguel es considerado protector contra el mal y defensor del pueblo de Dios. Su nombre significa “¿Quién como Dios?”, y es venerado como guardián de la Iglesia.

San Gabriel Arcángel

San Gabriel es el mensajero de la Buena Nueva. En la Biblia, fue quien anunció a la Virgen María que sería madre de Jesús, lo que lo convierte en símbolo de comunicación divina y esperanza.

San Rafael Arcángel

San Rafael, cuyo nombre significa “Medicina de Dios”, es conocido como el arcángel de la salud y de los viajeros. La tradición lo invoca para pedir protección en los caminos y en momentos de enfermedad.

Otros santos y beatos del 29 de septiembre

Además de los arcángeles, el calendario litúrgico recuerda hoy a:

San Grimoaldo de Bassano

San Fraterniano de Auxerre

Beato Carlos de Blois

Beato Bernardino de Feltre

Un día de devoción especial

El 29 de septiembre es una jornada marcada por la fe y la devoción popular en distintos lugares del mundo, donde comunidades celebran misas y procesiones en honor a los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, considerados protectores de los fieles.

Temas Iglesia CatólicaSan Rafael
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
“¡Viva la madre de los tucumanos!”: Carlos Sánchez celebró la tradicional misa para honrar a la Virgen Generala

“¡Viva la madre de los tucumanos!”: Carlos Sánchez celebró la tradicional misa para honrar a la Virgen Generala

Lo más popular
Dos familias están donando 120 hectáreas para preservar el patrimonio en los Valles
1

Dos familias están donando 120 hectáreas para preservar el patrimonio en los Valles

La madre de una de las víctimas del triple crimen de Florencio Varela puso en duda que el asesino sea Pequeño J
2

La madre de una de las víctimas del triple crimen de Florencio Varela puso en duda que el asesino sea "Pequeño J"

Aguinaldo para jubilados: calendario completo de noviembre y diciembre confirmado por Anses
3

Aguinaldo para jubilados: calendario completo de noviembre y diciembre confirmado por Anses

Tienes un e-mail
4

Tienes un e-mail

Triple crimen de Florencio Varela: detuvieron a un sexto sospechoso acusado de cavar el pozo donde enterraron a las víctimas
5

Triple crimen de Florencio Varela: detuvieron a un sexto sospechoso acusado de cavar el pozo donde enterraron a las víctimas

Mi verdadero temor sobre la IA: el algoritmo del cuentacuentos y sus fantasmas
6

Mi verdadero temor sobre la IA: el algoritmo del cuentacuentos y sus fantasmas

Más Noticias
Aguinaldo para jubilados: calendario completo de noviembre y diciembre confirmado por Anses

Aguinaldo para jubilados: calendario completo de noviembre y diciembre confirmado por Anses

Día del Empleado de Comercio 2025: cómo será la atención durante el lunes

Día del Empleado de Comercio 2025: cómo será la atención durante el lunes

Últimos días de la Ley de Nietos: ¿qué es y cómo funciona la “ventana de gracia” para presentar la documentación?

Últimos días de la Ley de Nietos: ¿qué es y cómo funciona la “ventana de gracia” para presentar la documentación?

Se esperan meses de calor inusual en Argentina: ¿qué sucederá en Tucumán?

Se esperan meses de calor inusual en Argentina: ¿qué sucederá en Tucumán?

Thiago Medina mostró mejoras en su salud y Daniela Celis lo acompañó con un emotivo mensaje

Thiago Medina mostró mejoras en su salud y Daniela Celis lo acompañó con un emotivo mensaje

¿Entrenar al fallo ayuda a ganar músculo más rápido? Esto dicen los expertos

¿Entrenar al fallo ayuda a ganar músculo más rápido? Esto dicen los expertos

Cómo quedarse dormido en tan solo 10 segundos con un impensado método militar

Cómo quedarse dormido en tan solo 10 segundos con un impensado método militar

¿Tenés uno de estos apellidos italianos? Podrías ser descendiente de la realeza

¿Tenés uno de estos apellidos italianos? Podrías ser descendiente de la realeza

Comentarios