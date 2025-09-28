¿De qué se trata la nueva estafa con la que operan por mails y PDFs en Latinoamérica?

Cómo se propaga la estafa a través de PDFs falsos

Esta amenaza demuestra cómo campañas aparentemente simples logran burlar la confianza de los usuarios con archivos disfrazados de facturas. La infección se inicia con un correo electrónico de phishing que contiene un archivo adjunto llamado Factura.pdf. Al abrirlo, la víctima es redirigida a la descarga de un archivo HTML malicioso, que desencadena una cadena de descargas sucesivas (VBS, ZIP y CMD). Finalmente, este proceso concluye con la ejecución de un archivo JAR que corresponde al troyano Ratty.