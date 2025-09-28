Nada que ver, pero: ¡qué lindo estuvieron los lapachos estas semanas! Volviendo a la tinta. En las últimas entregas, el viaje se puso intenso. Primero, vimos que el "segundo fuego" del Razonamiento Computacional (RC) está acelerando nuestra historia de una forma nunca antes vista. Y el domingo pasado, nos miramos al espejo y nos reconocimos como una especie en plena mutación, convirtiéndonos en ciborgs conscientes de nuestra propia re-evolución. Al final, te dejé picando la pregunta: esta nueva capacidad de "contar historias" artificiales, ¿es un don de Prometeo que nos iluminará o la caja de Pandora que liberará nuevos demonios?