La dupla Orsi–Gómez en el radar de Independiente para reemplazar a Vaccari

El ciclo de Vaccari había tenido un inicio alentador a fines de 2024 y en el primer semestre de este año, pero en la segunda parte del 2025 los resultados no acompañaron. El "Rojo" quedó eliminado de la Copa Sudamericana y de la Copa Argentina, y en el torneo local todavía no logró conseguir un triunfo tras ocho fechas disputadas. Esa racha negativa precipitó la salida del entrenador, quien dejó el cargo de común acuerdo con los directivos.