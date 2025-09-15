La dupla Orsi–Gómez en el radar de Independiente para reemplazar a Vaccari

Independiente atraviesa nuevamente un momento de transición en su banco de suplentes. La renuncia de Julio Vaccari, confirmada luego de la derrota por 1-0 frente a Banfield en el Torneo Clausura, abrió la puerta a la búsqueda de un nuevo entrenador que pueda enderezar el rumbo del equipo. Mientras tanto, Carlos Matheu, actual técnico de la Reserva, se hará cargo de los entrenamientos hasta que la dirigencia cierre al reemplazante definitivo.
El ciclo de Vaccari había tenido un inicio alentador a fines de 2024 y en el primer semestre de este año, pero en la segunda parte del 2025 los resultados no acompañaron. El "Rojo" quedó eliminado de la Copa Sudamericana y de la Copa Argentina, y en el torneo local todavía no logró conseguir un triunfo tras ocho fechas disputadas. Esa racha negativa precipitó la salida del entrenador, quien dejó el cargo de común acuerdo con los directivos.
Con el puesto vacante, la dirigencia de Avellaneda ya tiene en carpeta a varios nombres. El primero que apareció es la dupla conformada por Favio Orsi y Sergio Gómez, recordados por consagrarse campeones con Platense en el Torneo Apertura 2024, cuando derrotaron a Huracán en la final. Actualmente se encuentran libres y serían bien vistos por la Comisión Directiva, que valora su estilo de trabajo en equipo y la capacidad de potenciar planteles con bajo presupuesto.
Otro de los candidatos firmes es Gustavo Quinteros, sin club desde su salida de Gremio de Brasil en abril, aunque con antecedentes sólidos en el fútbol argentino tras su paso por Vélez Sarsfield, donde supo construir un equipo competitivo en 2024. El entrenador también fue sondeado por Colo-Colo y está en consideración de las selecciones de Perú y Chile, que buscan nuevo DT tras quedar fuera del Mundial 2026.
El tercer nombre que circula es el de Luis Zubeldía, recientemente desvinculado de San Pablo. Aunque se encuentra en conversaciones preliminares, en un primer contacto no se mostró demasiado convencido de sumarse al proyecto de Independiente. El ex entrenador de Lanús y Liga de Quito también es candidato a tomar las riendas de la Selección de Venezuela, que atraviesa su propia reestructuración luego de la salida de Fernando Batista.
El objetivo que tiene la directiva del "Rojo" es que pueda hacerse cargo en el corto plazo y poner fin a una racha adversa que golpea en lo deportivo y también en lo anímico, en un club que busca volver a ser protagonista en los torneos locales e internacionales.