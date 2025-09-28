En un final electrizante, el “Halcón” derrotó a Boca por 2 a 1 en Florencio Varela

Boca sufrió un golpe inesperado en Florencio Varela. Cuando parecía que se llevaba un empate trabajado, Defensa y Justicia le ganó 2 a 1 en tiempo de descuento, dejando a los dirigidos por Claudio Úbeda (en esta ocasión no estuvo Miguel Ángel Russo, quien se recupera tras haber estado unos días internado) con una mezcla de bronca y preocupación por la falta de solidez en los cierres.
El primer tiempo mostró a un Boca con más posesión pero poca claridad. Milton Giménez y Miguel Merentiel tuvieron chances que no aprovecharon, y el “Xeneize” se fue al descanso con la sensación de haber perdido la oportunidad de golpear primero.
El drama llegó en el complemento. A los 77 minutos, Agustín Marchesín cometió penal sobre Abiel Osorio y, tras una larga revisión en el VAR, que duró casi 10 minutos, el delantero del “Halcón” adelantó al local.
La respuesta fue inmediata: a los 86’, tras una falta sobre Ander Herrera, Leandro Paredes marcó el 1-1 también desde los doce pasos y parecía que el punto estaba asegurado.
Pero en el último suspiro volvió a aparecer la pesadilla. A los 94’, Osorio conectó de cabeza un centro de Alexis Soto y decretó el 2-1 definitivo.
Boca se quedó sin nada en un partido que había igualado con esfuerzo y que parecía controlado en los minutos finales.
La derrota expone una vez más la fragilidad del equipo en los cierres de partido, una constante que también había mostrado hace una semana, en su estadio contra Central Córdoba de Santiago del Estero, y que ya preocupa al cuerpo técnico.
Más allá del carácter que mostró para reaccionar, Boca volvió a pagar caro sus distracciones defensivas y volvió a ceder terreno en la pelea grande por el campeonato.
Di María pidió perdón tras su gol al “Lobo”
Rosario Central venció 3 a 0 a Gimnasia La Plata con goles de Alejo Véliz, Enzo Giménez y Ángel Di María, quien pidió perdón tras su conquista. “Los hinchas en La Plata me trataron muy bien desde que llegué y por eso no se merecían lo que estaban viviendo”, dijo “Angelito” tras el partido. Mientras tanto, Argentinos le dio otro empujón a Aldosivi, en Mar del Plata, al vencerlo por 2 a 0. Por último, San Lorenzo sigue firme, pese a su crisis institucional, y superó en su casa a Godoy Cruz por 2 a 0.