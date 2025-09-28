En un final electrizante, el “Halcón” derrotó a Boca por 2 a 1 en Florencio Varela

Di María pidió perdón tras su gol al “Lobo”

Rosario Central venció 3 a 0 a Gimnasia La Plata con goles de Alejo Véliz, Enzo Giménez y Ángel Di María, quien pidió perdón tras su conquista. “Los hinchas en La Plata me trataron muy bien desde que llegué y por eso no se merecían lo que estaban viviendo”, dijo “Angelito” tras el partido. Mientras tanto, Argentinos le dio otro empujón a Aldosivi, en Mar del Plata, al vencerlo por 2 a 0. Por último, San Lorenzo sigue firme, pese a su crisis institucional, y superó en su casa a Godoy Cruz por 2 a 0.