Atención, Boca: Miguel Ángel Russo recibió el alta pero no viajará al partido ante Defensa y Justicia

La decisión sería por precaución, sobre todo porque se espera un partido bajo condiciones climáticas adversas, con bajas temperaturas y lluvia en el estadio Tito Tomaghello, lo que podría afectar al entrenador de 69 años, paciente oncológico e inmunodeprimido. Aunque Russo se mostró recuperado, el cuerpo médico y su entorno le recomendaron hacer reposo en su casa.