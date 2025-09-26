Secciones
Atención, Boca: Miguel Ángel Russo recibió el alta pero no viajará al partido ante Defensa y Justicia

El entrenador "xeneize", de 69 años, seguirá el encuentro desde su casa tras las recomendaciones médicas. Claudio Úbeda estará al mando del equipo en Florencio Varela.

EN RECUPERACIÓN. Russo recibió el alta, pero su cuerpo técnico estará en el banco de suplentes en Florencio Varela. EN RECUPERACIÓN. Russo recibió el alta, pero su cuerpo técnico estará en el banco de suplentes en Florencio Varela.
Hace 2 Hs

Miguel Ángel Russo fue dado de alta este viernes luego de pasar dos noches internado por un cuadro de deshidratación, pero todo indica que no estará en el banco de suplentes mañana, cuando Boca visite a Defensa y Justicia en Florencio Varela por la décima fecha del Torneo Clausura.

La decisión sería por precaución, sobre todo porque se espera un partido bajo condiciones climáticas adversas, con bajas temperaturas y lluvia en el estadio Tito Tomaghello, lo que podría afectar al entrenador de 69 años, paciente oncológico e inmunodeprimido. Aunque Russo se mostró recuperado, el cuerpo médico y su entorno le recomendaron hacer reposo en su casa.

En su ausencia, Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez estarán al frente del equipo. El “Xeneize” no podrá repetir el once que igualó con Central Córdoba, ya que el chileno Carlos Palacios sufrió una lesión muscular.

A las bajas de Palacios se suman las de Edinson Cavani, que continúa con una molestia en el psoas derecho, y Milton Delgado, convocado a la Selección Sub 20. Kevin Zenón podría tener minutos, mientras que Lucas Blondel ya reapareció en la Reserva.

Con Russo siguiendo el encuentro desde su domicilio, Boca buscará un triunfo clave para mantenerse en zona de clasificación a la Copa Libertadores 2026.

