Entre la incertidumbre por Russo, Boca prueba variantes ofensivas para el duelo en Florencio Varela

Contra Defensa y Justicia, el “Xeneize” intentará cortar la sequía de victorias. Alan Velasco va de arranque por Carlos Palacios en un "11" con bajas sensibles.

Hace 14 Min

Más allá de que Miguel Ángel Russo fue dado de alta pero su presencia  mañana a las 19 en Florencio Varela para el duelo contra Defensa y Justicia está en duda (la sugerencia médica es que haga reposo y recupere fuerzas tras la internación), Boca Juniors sigue su vida.

De cara al duelo contra el “Halcón” se confirmó que Alan Velasco reemplazará a Carlos Palacios, quien sufrió una distensión muscular. El chileno, de buen nivel ante Central Córdoba, no pudo terminar el ensayo y quedó descartado.

La intención del cuerpo técnico era repetir el “11” que empató 2-2 en La Bombonera, pero la baja de Palacios obligó a mover piezas. Con el aval de Russo, Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez eligieron a Velasco, pese a que había perdido continuidad. Otra alternativa era Williams Alarcón, aunque finalmente ocupará un lugar en el banco.

Velasco, que suma 28 partidos con un gol y una asistencia, ahora tendrá una nueva chance en un momento en el que Boca sufre por la falta de delanteros. Edinson Cavani sigue marginado por una distensión en el psoas y Exequiel Zeballos tampoco está en condiciones.

La salud de Russo, en el centro de la escena

Mientras tanto, la salud de Russo sigue siendo foco de atención, aunque el alta médica trajo algo de alivio en Boca, que tendrá 3.000 hinchas visitantes en Florencio Varela. Con Úbeda y Rodríguez al mando, el “Xeneize” intentará volver a sumar de a tres y acomodarse en los primeros puestos.

Temas Club Atlético Boca JuniorsClub Social y Deportivo Defensa y JusticiaMiguel Ángel RussoTorneo Clausura 2025
Comentarios