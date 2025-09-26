Entre la incertidumbre por Russo, Boca prueba variantes ofensivas para el duelo en Florencio Varela

La intención del cuerpo técnico era repetir el “11” que empató 2-2 en La Bombonera, pero la baja de Palacios obligó a mover piezas. Con el aval de Russo, Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez eligieron a Velasco, pese a que había perdido continuidad. Otra alternativa era Williams Alarcón, aunque finalmente ocupará un lugar en el banco.