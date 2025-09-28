La “voz interior” de la IA que por fin verifica antes de inventar

Respuestas basadas en hechos y menos “alucinaciones”: uno de los principales problemas de los modelos de IA que solo “piensan” internamente (como el Chain-of-Thought o COT) es la tendencia a las alucinaciones de hechos o la propagación de errores en su razonamiento. Los modelos de “razonamiento” interno no están anclados al mundo externo.