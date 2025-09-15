Inteligencia artificial y comunicación: especialistas analizaron el poder de las plataformas en San Luis

Del streamer político al algoritmo emocional

El primer panel del congreso, que dio título a toda la jornada, se centró en una de las grandes preguntas de la era digital: “¿Quién controla el relato en tiempos de IA?”. Participaron la investigadora Natalia Aruguete, el consultor José Norte Sosa, Marcelo Alcaraz, representante de la Universidad Nacional de Los Comechingones, y Pablo Pérez Paladino. El debate giró en torno al rol de las plataformas, la manipulación emocional, los contenidos generados por IA y la crisis de veracidad que atraviesa a los medios tradicionales.