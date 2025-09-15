Inteligencia artificial y comunicación: especialistas analizaron el poder de las plataformas en San Luis

En un contexto marcado por lla expansión de la inteligencia artificial y la transformación acelerada del ecosistema mediático, el Congreso de Comunicación Digital 2025 reunió a periodistas, académicos, consultores y funcionarios de todo el país para analizar los desafíos actuales de la comunicación en entornos digitales.
Organizado por la agencia Enter Comunicación y con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia de San Luis en Caja de los Trebejos, el evento convocó a alrededor de 600 asistentes y contó con la participación del vicegobernador Ricardo Endeiza y del secretario de Comunicación provincial, Diego Masci. A lo largo de seis paneles temáticos, los expositores abordaron nuevas formas de construir sentido en entornos mediados por plataformas, datos y emociones.
“En un mundo cada vez más fragmentado y polarizado, necesitamos volver a pensar colectivamente cómo se construye sentido, quién instala agenda y qué lugar ocupan las emociones humanas frente a la expansión de la inteligencia artificial”, señaló Pablo Pérez Paladino, socio director de Enter Comunicación. Por su parte, Endeiza destacó: “El mundo cambia en ritmo vertiginoso. Esto nos impone, nos urge, aumentar espacios como este de reflexión y análisis sobre cómo pararnos, cómo manejar y cómo adecuar nuestra actuación a estos cambios”.
El congreso tuvo un fuerte enfoque federal, con disertantes de San Juan, Mendoza, Córdoba, Catamarca, Tucumán y La Rioja, junto a académicos de la Universidad Nacional de San Luis, la Universidad Nacional de Villa Mercedes y la Universidad de los Comechingones. Desde Tucumán, Pablo Haro, subsecretario de Comunicación de la Municipalidad de San Miguel, aportó su mirada sobre el vínculo entre políticos y ciudadanía a través de TikTok.
Del streamer político al algoritmo emocional
El primer panel del congreso, que dio título a toda la jornada, se centró en una de las grandes preguntas de la era digital: “¿Quién controla el relato en tiempos de IA?”. Participaron la investigadora Natalia Aruguete, el consultor José Norte Sosa, Marcelo Alcaraz, representante de la Universidad Nacional de Los Comechingones, y Pablo Pérez Paladino. El debate giró en torno al rol de las plataformas, la manipulación emocional, los contenidos generados por IA y la crisis de veracidad que atraviesa a los medios tradicionales.
A lo largo del día, se sucedieron otros cinco paneles sobre temas clave:
- Nuevas campañas políticas y microtargeting emocional.
- Transformación de los medios tradicionales y el ascenso de streamers e influencers como mediadores públicos.
- Comunicar desde el interior del país, con representantes de San Luis, La Rioja y la Ciudad de Buenos Aires.
- Ética de los algoritmos, riesgos de desinformación y discurso de odio en redes.
- Jóvenes y política pop, con foco en TikTok, memes y formatos breves.
El Congreso de Comunicación Digital 2025 se consolidó así como un espacio de reflexión sobre cómo adaptar la comunicación al ritmo vertiginoso de la era digital, poniendo en diálogo a distintos actores de todo el país y cuestionando el papel de la inteligencia artificial, las emociones y las nuevas plataformas en la construcción del relato público.