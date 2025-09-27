Ni Una Menos: Tucumán marchó por justicia tras el triple femicidio

La organización Ni Una Menos convocó a una movilización nacional este sábado para exigir justicia por el triple femicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Morena Gutiérrez. En Tucumán, la concentración comenzó pasadas las 17.30 en la plaza Independencia, en sintonía con la marcha que se realizó en la Plaza de Mayo y culminó en el Congreso, en Buenos Aires.