Ni Una Menos: Tucumán marchó por justicia tras el triple femicidio

Los manifestantes reclamaron justicia y medidas urgentes contra la violencia de género

Hace 1 Hs

La organización Ni Una Menos convocó a una movilización nacional este sábado para exigir justicia por el triple femicidio de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Morena Gutiérrez. En Tucumán, la concentración comenzó pasadas las 17.30 en la plaza Independencia, en sintonía con la marcha que se realizó en la Plaza de Mayo y culminó en el Congreso, en Buenos Aires.

“¡Paren de matarnos! ¡Basta de femicidios! Estamos hartas”, expresaron integrantes de la Multisectorial de Mujeres y Diversidades de Tucumán, que impulsaron la protesta junto a colectivos sociales y feministas. La consigna buscó visibilizar el hartazgo ante la violencia de género y la urgencia de medidas concretas.

La marcha reunió a decenas de personas que exigieron justicia y políticas efectivas para frenar la violencia de género.


