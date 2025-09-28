La tormenta reaccionaria*

La reacción está pues en marcha, y lo hace a la manera de uno de los significados de la voz “tormenta”, que alude a estados de ánimo excitados. Habría que preguntarse, sin embargo, acerca de qué tipo de reacción afrontamos. Reaccionarios en la historia de Occidente, a la cual pertenecemos, hubo siempre. Hubo reaccionarios con espíritu restaurador de la monarquía derrocada en tiempos de la Revolución francesa; los hubo en España en el último siglo en el momento álgido de la Guerra Civil; sin duda entre nosotros de la mano de los gobiernos militares durante la gran crisis de legitimidad entre 1930 y 1983. Son pocos ejemplos de un conjunto mucho más amplio. En todos ellos, con mayor o menor intensidad, se impone la propensión a restablecer lo abolido.

¿Tiene esta tormenta reaccionaria ese resplandor antiguo o responde exclusivamente a la mutación científico-tecnológica? Ilustran este último aspecto los medios empleados por unos agentes que, a través de las redes sociales y el uso eficaz de algoritmos, manipulan a una opinión pública concebida como “masa disponible” en términos que remedan el ascenso de los populismos latinoamericanos (ca. 1930-1950). Si la mutación científico-tecnológica genera en la sociedad civil un universo de tribus congregadas por afectos e intereses primarios, en el plano político los individuos que forman estas tribus se agregan al paso de iracundias y emociones, constituyendo mayorías contestatarias del orden existente.

De este modo, los regímenes políticos establecidos se estiran hacia los extremos. Dice al respecto Giuliano da Empoli: “Mientras en el pasado el juego político consistía en idear un mensaje capaz de aglutinar, en la actualidad se trataría de desunir de la manera más chocante posible. Para consolidar una mayoría ya no hace falta converger en torno al centro político, sino más bien sumar los extremos”. Ya hemos registrado la obsesión acerca de la pulverización del centro político, o de torcer la tendencia hacia la centralidad de las fuerzas políticas, según advirtió Felipe González. Pare el politólogo, que contrasta lo que pasa con estilo fotográfico, esta es una rotunda novedad. Para más datos, si ampliamos el foco de interés desde los Estados Unidos hacia Europa, podemos constatar, de la mano de Cas Mudde o de Steven Forti, un brote exponencial de agrupaciones contestatarias en el último cuarto de siglo (de ocho agrupaciones en la década del ochenta del último siglo pasaron a treinta y cuatro entre 2010-2020).