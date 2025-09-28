Variaciones de Santiago Kovadloff

Santiago tiene maneras perfectamente singulares de decir “lo otro”, como señaló Rafael Felipe Oteriño respecto de la esencia poética: modos donde, con una elocuencia cotidiana, alza vuelo, honrando así el epígrafe de Hölderlin que eligió para su libro: “Nadie, sin alas, tiene el poder / de captar lo que está cerca”. Veamos cómo expresa, por ejemplo, la soledad existencial en su poema “Acodado en una mesa”: No aguardo llamada alguna y sin embargo / no aparto los ojos del celular / ¿Quién me arrancará con un saludo / a esta hueca convivencia con las horas? / A nadie espero y aun así lo espero todo / de alguien que me devuelva / la ilusión de ser por un momento indispensable, / la certeza perdida de un almuerzo a solas, / en el temblor repentino que me dice estás de más, / lo está tu día, tu cuerpo que resiste, / las horas que te dejan acodado en una mesa, / a la espera de que suene el celular.