El apocalipsis en viñetas

La muerte y su hedor se sienten por todas partes y Padre e Hijo apenas sobreviven, andrajosos, vivaqueando, encontrando ocasionales latas de comida. El sistema económico que antes los alimentó hoy les escasea las provisiones y el refugio de las instituciones democráticas ya no existe, solo queda un resabio de las enseñanzas que el padre le puede legar al joven. En este sentido, en la dimensión moral de la historia, la historieta se relaciona con la novela de aprendizaje: surge la posibilidad de matar un perro para comérselo, pero Padre decide no hacerlo. Aunque es ubicua la tensión entre egoísmo y compasión, hacia el final parece resolverse para el bien del niño.