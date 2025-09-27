Más fermentación y menos levadura: la receta para una pizza casera más liviana

Con el fin de semana llegan los permitidos en las comidas. Uno de los platos rápidos favoritos de los argentinos es la pizza que se convirtió casi en un infaltable del viernes, sábado o domingo en muchos hogares. Pero quienes deben o eligen hacer una dieta saludable y más liviana, también tienen una alternativa para comer pizza sin alejarse demasiado del régimen que se propusieron.
Se trata de la pizza con masa integral de larga fermentación, una opción que sirve para mejorar la digestión gracias al aporte de fibra del tipo de harina que se usa. La masa integral tiene una mayor concentración de vitaminas y minerales y libera su energía de forma lenta, evitando picos de azúcar al consumirla.
La fermentación larga permite que se integren mejor los sabores y los aromas, dando como resultado una masa más sabrosa. También mejora la elasticidad de la masa. Por último, esta receta es ideal para quienes prefieren las masas con bordes aireados.
Cómo hacer masa integral para una pizza más liviana
Para hacer esta prepizza, necesitarás:
- 700 gramos de harina de trigo tipo 000 o 00
- 300 gramos de harina integral
- 600 a 650 gramos de agua
- 25 a 30 gramos de sal (cuatro a cinco cucharaditas)
- 3 gramos de levadura fresca o un gramo de levadura seca
- Un chorrito de aceite de oliva
Amasado a mano
1. Para la primera opción, en un bowl mezclar las dos harinas. Agregar la mitad del agua con la levadura disuelta en ella. Mezclar todo con cuchara o espátula sin amasar.
2. Cuando esté todo integrado, agregar la sal y volver a mezclar. Incorporar el resto del agua de a poco y seguir mezclando.
3. Una vez que se agregó toda el agua, pasar a la mesa y amasar de tres a cuatro minutos y dejar reposar 10 minutos. Luego, amasar tres a cuatro minutos más hasta que quede un bollo liso y uniforme.
4. Untar el bollo y un recipiente con aceite de oliva y dejar reposar un mínimo de ocho horas en la heladera. Al retirarla, hacer tres o cuatro pliegues y separarla en cuatro o cinco bollos del mismo tamaño.
5. Devolverlos al recipiente y dejarlos reposar a temperatura ambiente hasta que duplique su tamaño. Después estirarlos y darles forma. Para una masa fina, se puede agregar los toppings y llevar inmediatamente al horno. Para una más alta, pre cocer unos minutos en el horno antes de armar.
Amasado en batidora
1. Mezclar las harinas en el recipiente de la batidora y agregar la mitad del agua fría con la levadura disuelta en ella.
2. Encender la batidora a velocidad mínima con el gancho de amasar. Dejar funcionar entre dos y tres minutos y agregar en ese tiempo el resto de los ingredientes de a poco. No sobrepasar los seis a siete minutos, en caso de necesitarlo.
3. Si es necesario parar, dejar reposar la masa de cinco a 10 minutos y continuar. Una vez incorporado, dejar descansar la masa media hora más en la heladera.
4. Después, amasar de dos a tres minutos y poner en un recipiente aceitado y tapado en la heladera durante un mínimo de ocho horas.
El resto de la preparación será el mismo que para el procedimiento de amasado manual.