Más fermentación y menos levadura: la receta para una pizza casera más liviana

Con el fin de semana llegan los permitidos en las comidas. Uno de los platos rápidos favoritos de los argentinos es la pizza que se convirtió casi en un infaltable del viernes, sábado o domingo en muchos hogares. Pero quienes deben o eligen hacer una dieta saludable y más liviana, también tienen una alternativa para comer pizza sin alejarse demasiado del régimen que se propusieron.