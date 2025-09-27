Secciones
SociedadSalud

Más fermentación y menos levadura: la receta para una pizza casera más liviana

Una fermentación prolongada ayuda a evitar la inflamación y a descomponer azúcares y nutrientes para facilitar la digestión.

Más fermentación y menos levadura: la receta para una pizza casera más liviana
Hace 2 Hs

Con el fin de semana llegan los permitidos en las comidas. Uno de los platos rápidos favoritos de los argentinos es la pizza que se convirtió casi en un infaltable del viernes, sábado o domingo en muchos hogares. Pero quienes deben o eligen hacer una dieta saludable y más liviana, también tienen una alternativa para comer pizza sin alejarse demasiado del régimen que se propusieron.

Scones de naranja sin harina ni manteca: una receta fácil, rápida y económica

Scones de naranja sin harina ni manteca: una receta fácil, rápida y económica

Se trata de la pizza con masa integral de larga fermentación, una opción que sirve para mejorar la digestión gracias al aporte de fibra del tipo de harina que se usa. La masa integral tiene una mayor concentración de vitaminas y minerales y libera su energía de forma lenta, evitando picos de azúcar al consumirla.

La fermentación larga permite que se integren mejor los sabores y los aromas, dando como resultado una masa más sabrosa. También mejora la elasticidad de la masa. Por último, esta receta es ideal para quienes prefieren las masas con bordes aireados.

Cómo hacer masa integral para una pizza más liviana

Para hacer esta prepizza, necesitarás:

- 700 gramos de harina de trigo tipo 000 o 00

- 300 gramos de harina integral

- 600 a 650 gramos de agua

- 25 a 30 gramos de sal (cuatro a cinco cucharaditas)

- 3 gramos de levadura fresca o un gramo de levadura seca

- Un chorrito de aceite de oliva

Amasado a mano

1. Para la primera opción, en un bowl mezclar las dos harinas. Agregar la mitad del agua con la levadura disuelta en ella. Mezclar todo con cuchara o espátula sin amasar.

2. Cuando esté todo integrado, agregar la sal y volver a mezclar. Incorporar el resto del agua de a poco y seguir mezclando.

3. Una vez que se agregó toda el agua, pasar a la mesa y amasar de tres a cuatro minutos y dejar reposar 10 minutos. Luego, amasar tres a cuatro minutos más hasta que quede un bollo liso y uniforme.

4. Untar el bollo y un recipiente con aceite de oliva y dejar reposar un mínimo de ocho horas en la heladera. Al retirarla, hacer tres o cuatro pliegues y separarla en cuatro o cinco bollos del mismo tamaño.

5. Devolverlos al recipiente y dejarlos reposar a temperatura ambiente hasta que duplique su tamaño. Después estirarlos y darles forma. Para una masa fina, se puede agregar los toppings y llevar inmediatamente al horno. Para una más alta, pre cocer unos minutos en el horno antes de armar.

Amasado en batidora

1. Mezclar las harinas en el recipiente de la batidora y agregar la mitad del agua fría con la levadura disuelta en ella.

2. Encender la batidora a velocidad mínima con el gancho de amasar. Dejar funcionar entre dos y tres minutos y agregar en ese tiempo el resto de los ingredientes de a poco. No sobrepasar los seis a siete minutos, en caso de necesitarlo.

3. Si es necesario parar, dejar reposar la masa de cinco a 10 minutos y continuar. Una vez incorporado, dejar descansar la masa media hora más en la heladera.

4. Después, amasar de dos a tres minutos y poner en un recipiente aceitado y tapado en la heladera durante un mínimo de ocho horas.

El resto de la preparación será el mismo que para el procedimiento de amasado manual.

Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Protegerse de los tucumanos no es cosa fácil
1

Protegerse de los tucumanos no es cosa fácil

Javier “Chucky” Casanova estará tres meses con preventiva
2

Javier “Chucky” Casanova estará tres meses con preventiva

Detuvieron en la frontera con Bolivia al quinto sospechoso por el triple crimen de Florencio Varela
3

Detuvieron en la frontera con Bolivia al quinto sospechoso por el triple crimen de Florencio Varela

Las 5 claves de la semana: las fuerzas de Estados Unidos le devolvieron la iniciativa a Javier Milei
4

Las 5 claves de la semana: las fuerzas de Estados Unidos le devolvieron la iniciativa a Javier Milei

La evolución de Monteros a través de la historia
5

La evolución de Monteros a través de la historia

Miguel Acevedo: “Voy a dar continuidad a la planificación del gobierno”
6

Miguel Acevedo: “Voy a dar continuidad a la planificación del gobierno”

Más Noticias
Zaira Nara confesó por qué dejó a Diego Forlán antes de casarse: La plata hace que tengas que dejar algo

Zaira Nara confesó por qué dejó a Diego Forlán antes de casarse: "La plata hace que tengas que dejar algo"

Detuvieron en la frontera con Bolivia al quinto sospechoso por el triple crimen de Florencio Varela

Detuvieron en la frontera con Bolivia al quinto sospechoso por el triple crimen de Florencio Varela

Cuidado con quiénes te rodean: los signos del horóscopo chino que sufrirán traiciones en octubre

Cuidado con quiénes te rodean: los signos del horóscopo chino que sufrirán traiciones en octubre

Este es “Pequeño J”, el líder narco acusado de planificar el triple femicidio de Florencio Varela

Este es “Pequeño J”, el líder narco acusado de planificar el triple femicidio de Florencio Varela

Evalúan volver a operar a Thiago Medina: para qué sirve una traqueotomía

Evalúan volver a operar a Thiago Medina: para qué sirve una traqueotomía

Medio país está en alerta meteorológica por vientos fuertes: las zonas afectadas

Medio país está en alerta meteorológica por vientos fuertes: las zonas afectadas

Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales

Confirmaron que el triple homicidio en Florencio Varela fue transmitido en vivo por redes sociales

Hubo otro error en la identificación del cuerpo que fue velado por equivocación

Hubo otro error en la identificación del cuerpo que fue velado por equivocación

Comentarios