Retenciones: “Era una medida para satisfacer las necesidades del Gobierno, no para beneficiar al productor”

Norte, sin granos

Finalmente Meloni dijo que en el norte la gran mayoría de los productores ya liquidaron sus tenencias de granos; en consecuencia, esta medida llega extemporánea. “Es una medida para el Gobierno, no para ayudar al productor; ya que solo unos cuantos productores quedaron con algo de granos, con los cuales se podrían haber beneficiado. Pero con lo que se vio, que en tres días se liquidaron los U$S 7.000 millones, evidentemente no fue un negocio apuntado a que el productor pueda captar esa diferencia, sino que aparentemente la habrán captado las cerealeras, nada más”, se lamentó Meloni.