Secciones
EconomíaRural

Retenciones: “Era una medida para satisfacer las necesidades del Gobierno, no para beneficiar al productor”

El titular de Apronor, Hugo Meloni, reprochó la política que ejecutó la Nación, ya que la consideró insuficiente. Dijo que el productor del norte no la aprovechó, y señaló a las cerealeras como las grandes favorecidas.

UNAS 72 HORAS. La medida regía hasta el 31 de octubre o hasta que se registren exportaciones por U$S 7.000 millones; y esto último ocurrió a tres días de la entrada en vigencia del decreto. UNAS 72 HORAS. La medida regía hasta el 31 de octubre o hasta que se registren exportaciones por U$S 7.000 millones; y esto último ocurrió a tres días de la entrada en vigencia del decreto.
Hace 5 Hs

La medida del Gobierno nacional de bajar a un 0% las retenciones a las exportaciones agropecuarias, con el objetivo de aumentar la oferta de divisas en medio de la tensión cambiaria, generó apoyos y criticas, según miradas de los diferentes sectores que representan al campo.

El decreto publicado el lunes pasado establece una alícuota del derecho de exportación de 0% para las mercaderías de granos y para los subproductos incluidos en el anexo del documento. Esta medida regía hasta el 31 de octubre del año en curso o hasta que se registren Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) por un monto total de U$S 7.000 millones.

Precisamente esto último ocurrió primero. Igualmente, el objetivo central del decreto fue incrementar la competitividad del sector y generar un mayor flujo de divisas en momentos de tensión cambiaria.

Respecto de la baja temporal de retenciones, algunos dirigentes indicaron que, antes que nada, cualquier baja de impuesto para el productor es bienvenida. Pero precisaron que el hecho de haberle puesto un plazo y de que las cerealeras hayan liquidado todo sin haberle comprado a los productores -como se vio en estos días-, lamentablemente dejó en evidencia que se trataba de un programa mal diseñado por parte del Gobierno, sea por desconocimiento o, acaso, con algún otro interés, según dijeron.

“Sí quedó claro que esta baja de retenciones era una medida direccionada para satisfacer las necesidades del Gobierno, y no una idea de bajar las retenciones como política para beneficiar al productor”, indicó el presidente de la Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor), Hugo Meloni.

“Apronor viene bregando y seguimos sosteniendo que las retenciones tienen que ser de un 0%. Es un mal impuesto, un impuesto inconstitucional. Se trata de un saqueo que se le viene haciendo a la producción agrícola desde hace más de 20 años. Por eso reclamamos en forma permanente que las retenciones se bajen, y que vayan a cero”, añadió.

Precisó que son conscientes de que el Gobierno tiene impedimentos, a raíz de los números fiscales. “Pero debe ir viendo de qué otra manera ayuda al productor para que crezca la superficie de siembra. No puede ser que en los últimos años la Argentina nada haya crecido; ni en la superficie de producción ni las cantidades de kilos que se han producido. Evidentemente el agro hoy no es buen negocio”, reprochó.

Otras acciones

LA GACETA Rural le consultó qué otra cosa puede hacer el Gobierno nacional para mejorar la competitividad del NOA. “Básicamente una, fundamental: la mejora de la infraestructura de las rutas. Poner en funcionamiento un sistema de transporte más económico que el del camión -por ejemplo, el ferrocarril-, para que el productor pueda desde el norte bajar un poco sus costos de flete, respecto de la situación de la pampa húmeda, donde pagan precios mucho menores a los de acá”, respondió.

Meloni añadió que las retenciones distorsionan todos los precios relativos de los productos, haciendo que la soja, por ejemplo, sea menos competitiva. “Y aparecen como mejores otros productos, como el maíz, porque paga menores retenciones. Pero el año pasado se sembró menos maíz, debido al tema de la ‘chicharrita’, y más soja, con resultados económicos peores. Y se sembraron cultivos alternativos que superaron la habitual capacidad de producción; y entonces hubo una importante baja de precios, con lo cual tampoco el productor encontró en cultivos alternativos una posibilidad para mejorar su rentabilidad”, explicó.

Norte, sin granos

Finalmente Meloni dijo que en el norte la gran mayoría de los productores ya liquidaron sus tenencias de granos; en consecuencia, esta medida llega extemporánea. “Es una medida para el Gobierno, no para ayudar al productor; ya que solo unos cuantos productores quedaron con algo de granos, con los cuales se podrían haber beneficiado. Pero con lo que se vio, que en tres días se liquidaron los U$S 7.000 millones, evidentemente no fue un negocio apuntado a que el productor pueda captar esa diferencia, sino que aparentemente la habrán captado las cerealeras, nada más”, se lamentó Meloni.

Temas Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte Argentino
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Campaña triguera: las recientes lluvias favorecieron el desarrollo del cereal en el país

Campaña triguera: las recientes lluvias favorecieron el desarrollo del cereal en el país

Atención a la encefalomielitis equina

Atención a la encefalomielitis equina

Objetivo cumplido: el Gobierno alcanzó los U$S7000 millones con la suspensión de retenciones

Objetivo cumplido: el Gobierno alcanzó los U$S7000 millones con la suspensión de retenciones

El impacto de la eliminación de las retenciones será bajo en el campo tucumano

El impacto de la eliminación de las retenciones será bajo en el campo tucumano

Lo más popular
Tres escuelas de Monteros van hoy por la gloria en la final de Enseñame Tucumán
1

Tres escuelas de Monteros van hoy por la gloria en la final de "Enseñame Tucumán"

Tarjetas de crédito: cómo salir de la deuda sin arruinar tu reputación
2

Tarjetas de crédito: cómo salir de la deuda sin arruinar tu reputación

Vuelve el gorro de crochet como uno de los grandes accesorios de la primavera-verano
3

Vuelve el gorro de crochet como uno de los grandes accesorios de la primavera-verano

Octubre llega con cursos virtuales de Excel, escritura y redes en Derecho de la UNT
4

Octubre llega con cursos virtuales de Excel, escritura y redes en Derecho de la UNT

Último día para anotarse en el Rally Latinoamericano de Innovación en Tucumán
5

Último día para anotarse en el Rally Latinoamericano de Innovación en Tucumán

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir
6

Espectáculos y cultura en Tucumán: guía para salir

Más Noticias
El dólar oficial cayó $165 en la semana, pero los financieros subieron tras la nueva medida del BCRA

El dólar oficial cayó $165 en la semana, pero los financieros subieron tras la nueva medida del BCRA

El Banco Central impone límites para quienes compren dólares oficiales: no podrán acceder al mercado financiero durante 90 días

El Banco Central impone límites para quienes compren dólares oficiales: no podrán acceder al mercado financiero durante 90 días

Productores del norte, entre la bronca y la desconfianza: “Nos sentimos estafados con la medida de retenciones cero”

Productores del norte, entre la bronca y la desconfianza: “Nos sentimos estafados con la medida de retenciones cero”

Murió a los 52 años “El Hombre Radio”, un personaje querido por todos los tucumanos

Murió a los 52 años “El Hombre Radio”, un personaje querido por todos los tucumanos

Plazoleta Mitre: encontraron muerta en su casa a una mujer desaparecida hace dos años

Plazoleta Mitre: encontraron muerta en su casa a una mujer desaparecida hace dos años

El Ministerio Público Fiscal fijó nuevas reglas de organización interna y creó un nuevo cargo

El Ministerio Público Fiscal fijó nuevas reglas de organización interna y creó un nuevo cargo

Tarjetas de crédito: cómo salir de la deuda sin arruinar tu reputación

Tarjetas de crédito: cómo salir de la deuda sin arruinar tu reputación

El agro se quejó por el efímero plan de retenciones cero

El agro se quejó por el efímero plan de retenciones cero

Comentarios