Por qué algunas personas no sienten afinidad con los perros, según la psicología

En el imaginario social se instaló la creencia de que quienes no sienten afinidad con los perros carecen de empatía. Sin embargo, la psicología ofrece otra mirada y desmonta ese prejuicio. Según la especialista Olga Albaladejo, consultada por la revista CuerpoMente, y diversos estudios científicos, la falta de interés por los perros no refleja insensibilidad, sino una diversidad de factores personales y culturales que influyen en la relación con los animales.