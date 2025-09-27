Secciones
Mundo

El presidente de Colombia marchó por Gaza junto a Roger Waters en Nueva York y EEUU le revocó la visa

Gustavo Petro y el músico manifestaron previamente sus opiniones sobre el conflicto en Medio Oriente y la situación en la Franja de Gaza.

El presidente de Colombia marchó por Gaza junto a Roger Waters en Nueva York y EEUU le revocó la visa
Hace 19 Min

Durante una manifestación en Nueva York, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, expresó su apoyo a la causa palestina y criticó al Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a quien calificó de "genocida". El acto también contó con la presencia del músico Roger Waters. Tras sus declaraciones, el gobierno de Estados Unidos revocó la visa del mandatario colombiano.

Tanto Gustavo Petro como Roger Waters manifestaron previamente sus opiniones sobre el conflicto en Medio Oriente y la situación en la Franja de Gaza. En esta ocasión, Petro propuso reclutar ciudadanos colombianos para apoyar la causa palestina.

Durante su discurso en la manifestación, Petro instó a la comunidad internacional a proveer "hombres y mujeres, entrenados y armados" para conformar un "gran ejército" en apoyo a Palestina. Dirigiéndose a los soldados estadounidenses, les pidió desobedecer órdenes que consideren contrarias a la humanidad.

Los soldados norteamericanos

Petro también recordó su respeto por los soldados estadounidenses que lucharon contra Adolf Hitler en la Segunda Guerra Mundial, al establecer un paralelismo con la situación actual. Además, se mostró dispuesto a enviar voluntarios colombianos para combatir junto al pueblo palestino, para declarar su propia disponibilidad de unirse a la lucha si fuera necesario.

En 2024, el gobierno de Petro rompió relaciones diplomáticas con Israel tras la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, que respondió al ataque de Hamas en octubre de 2023. Previamente, Petro y su delegación abandonaron la Asamblea General de las Naciones Unidas durante el discurso de Benjamin Netanyahu.

En tanto que el Departamento de Estado de Estados Unidos justificó la revocación de la visa de Petro, al calificar sus acciones durante la manifestación como "temerarias e incendiarias".

Temas Organización de las Naciones UnidasBenjamin NetanyahuColombresDonald TrumpEstados UnidosGustavo Petro
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
El gobierno israelí aprobó el plan de Benjamin Netanyahu para tomar Gaza

El gobierno israelí aprobó el plan de Benjamin Netanyahu para tomar Gaza

Lo más popular
Protegerse de los tucumanos no es cosa fácil
1

Protegerse de los tucumanos no es cosa fácil

Javier “Chucky” Casanova estará tres meses con preventiva
2

Javier “Chucky” Casanova estará tres meses con preventiva

Las 5 claves de la semana: las fuerzas de Estados Unidos le devolvieron la iniciativa a Javier Milei
3

Las 5 claves de la semana: las fuerzas de Estados Unidos le devolvieron la iniciativa a Javier Milei

Detuvieron en la frontera con Bolivia al quinto sospechoso por el triple crimen de Florencio Varela
4

Detuvieron en la frontera con Bolivia al quinto sospechoso por el triple crimen de Florencio Varela

Nuevas medidas cambiarias: restricción cruzada para evitar el “rulo” con dólares
5

Nuevas medidas cambiarias: restricción cruzada para evitar el “rulo” con dólares

La evolución de Monteros a través de la historia
6

La evolución de Monteros a través de la historia

Más Noticias
Este es “Pequeño J”, el líder narco acusado de planificar el triple femicidio de Florencio Varela

Este es “Pequeño J”, el líder narco acusado de planificar el triple femicidio de Florencio Varela

Evalúan volver a operar a Thiago Medina: para qué sirve una traqueotomía

Evalúan volver a operar a Thiago Medina: para qué sirve una traqueotomía

Medio país está en alerta meteorológica por vientos fuertes: las zonas afectadas

Medio país está en alerta meteorológica por vientos fuertes: las zonas afectadas

La tarde en la que la Normal de Monteros convirtió el duelo en motor

La tarde en la que la Normal de Monteros convirtió el duelo en motor

Nuevas medidas cambiarias: restricción cruzada para evitar el “rulo” con dólares

Nuevas medidas cambiarias: restricción cruzada para evitar el “rulo” con dólares

Javier “Chucky” Casanova estará tres meses con preventiva

Javier “Chucky” Casanova estará tres meses con preventiva

Las 5 claves de la semana: las fuerzas de Estados Unidos le devolvieron la iniciativa a Javier Milei

Las 5 claves de la semana: las fuerzas de Estados Unidos le devolvieron la iniciativa a Javier Milei

Protegerse de los tucumanos no es cosa fácil

Protegerse de los tucumanos no es cosa fácil

Comentarios