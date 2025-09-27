El presidente de Colombia marchó por Gaza junto a Roger Waters en Nueva York y EEUU le revocó la visa

Durante una manifestación en Nueva York, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, expresó su apoyo a la causa palestina y criticó al Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a quien calificó de "genocida". El acto también contó con la presencia del músico Roger Waters. Tras sus declaraciones, el gobierno de Estados Unidos revocó la visa del mandatario colombiano.
Tanto Gustavo Petro como Roger Waters manifestaron previamente sus opiniones sobre el conflicto en Medio Oriente y la situación en la Franja de Gaza. En esta ocasión, Petro propuso reclutar ciudadanos colombianos para apoyar la causa palestina.
Durante su discurso en la manifestación, Petro instó a la comunidad internacional a proveer "hombres y mujeres, entrenados y armados" para conformar un "gran ejército" en apoyo a Palestina. Dirigiéndose a los soldados estadounidenses, les pidió desobedecer órdenes que consideren contrarias a la humanidad.
Los soldados norteamericanos
Petro también recordó su respeto por los soldados estadounidenses que lucharon contra Adolf Hitler en la Segunda Guerra Mundial, al establecer un paralelismo con la situación actual. Además, se mostró dispuesto a enviar voluntarios colombianos para combatir junto al pueblo palestino, para declarar su propia disponibilidad de unirse a la lucha si fuera necesario.
En 2024, el gobierno de Petro rompió relaciones diplomáticas con Israel tras la ofensiva israelí en la Franja de Gaza, que respondió al ataque de Hamas en octubre de 2023. Previamente, Petro y su delegación abandonaron la Asamblea General de las Naciones Unidas durante el discurso de Benjamin Netanyahu.
En tanto que el Departamento de Estado de Estados Unidos justificó la revocación de la visa de Petro, al calificar sus acciones durante la manifestación como "temerarias e incendiarias".