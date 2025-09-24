Desactivar esta función en tu celular puede volverlo mucho más rápido

En la era de la inmediatez, un celular que va lento puede causar grandes contratiempos. Una urgencia en el trabajo, una primicia o un mensaje del que sentimos prisa por contestar, pueden provocar que el bajo rendimiento se convierta en un dolor de cabeza. Y el culpable puede ser una función que pasa inadvertida al usar el dispositivo.
No es poco común sentir frustración cuando las funciones del celular comienzan a retrasarse, las aplicaciones responden lento y el dispositivo apenas logra encenderse. Y aunque podamos creer que se debe a que nuestro celular ya no funciona más, lo cierto es que hay configuraciones predeterminadas o que hemos hecho sin saberlo pueden ser el motivo.
¿Cuál es la función que puede causar retrasos en el teléfono?
Las animaciones del sistema son una de las razones principales por las que un dispositivo puede tener retrasos, en vez de un hardware que podríamos creer obsoleto. Estos efectos visuales aportan dinamismo a la navegación diaria, volviendo la experiencia en nuestro celular más atractiva, pero también pueden ocasionar estragos en el teléfono.
Estos gráficos requieren de memoria RAM y recursos de procesamiento para cambiar de aplicación o menú, elementos esenciales para lograr un rendimiento óptimo. Estos visuales no suman potencia al dispositivo, simplemente, añaden una pausa visual que, especialmente en teléfonos con especificaciones limitadas, puede ralentizar las respuestas del sistema.
Desactivar las animaciones del sistema es una solución práctica y sencilla para recuperar la fluidez en el uso diario del celular. Esta funcionalidad, presente de forma estándar en dispositivos con sistema operativo Android, puede modificarse manualmente y es completamente reversible, lo que permite restaurar los efectos originales en cualquier momento.
Cómo desactivar las animaciones del celular
Para quienes desean optimizar el rendimiento sin recurrir a reparaciones costosas o a la compra de un teléfono nuevo, desde Infoabe recomendaron seguir estos pasos simples:
1. Ingresar a la sección ‘Ajustes’ del celular.
2. Buscar el apartado ‘Información del teléfono’.
3. Localizar la opción ‘Número de compilación’ y tocarla varias veces hasta que aparezca el mensaje que confirma la activación de las ‘Opciones de desarrollador’.
4. Regresar al menú de ‘Sistema’ y entrar en el nuevo apartado ‘Opciones de desarrollador’.
5. Dentro del menú de desarrollador, buscar la sección llamada ‘Dibujo’.
6. Modificar las siguientes opciones:
- Escala de animación de ventana
- Escala de transición
- Escala de duración de animación
7. Ajustar cada escala a ‘0,5x’ para obtener transiciones más rápidas o seleccionar ‘Animación desactivada’ para eliminarlas por completo.