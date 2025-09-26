Esto es lo que realmente pasa si cargamos el celular toda la noche

Los beneficios de apagar el celular

El uso continuo del celular puede provocar la saturación de la memoria caché, que almacena datos e información generados por las acciones realizadas en el dispositivo. Este exceso de información puede ocasionar problemas en el sistema y afectar su rendimiento a largo plazo. Por esta razón, se aconseja apagar el celular ocasionalmente para liberar la memoria caché, cerrar aplicaciones en segundo plano y reiniciar las funciones del sistema, lo que ayuda a evitar problemas técnicos y a mantener un rendimiento óptimo.