Evalúan volver a operar a Thiago Medina: para qué sirve una traqueotomía

Este viernes se cumplieron dos semanas desde que Thiago Medina tuvo un penoso accidente mientras circulaba en moto. Desde entonces, el ex participante de Gran Hermano se encuentra en terapia intensiva y ya fue operado una primera vez. Ahora, según asegura la periodista Pía Shaw, el equipo médico que supervisa la salud de Thiago está considerando hacer una segunda intervención quirúrgica.
En una primera cirugía, los especialistas extirparon el bazo del joven de 22 años. Sus pulmones continúan sin responder correctamente a causa de una perforación. Romina Uhrig, una de sus compañeras en el reality de Telefé, contó que en cuanto su cuadro mejore, también se hará una operación de costillas, ya que ocho de ellas están fracturadas y hay restos de huesos en todo el tórax de Medina, lo que representa un peligro para los demás órganos.
Una traqueotomía sería la segunda operación de Thiago Medina
Además de los partes médicos que publica Daniel Celis, madre de las dos hijas de Thiago Medina, Pía Shaw amplió la información sobre la salud del joven. Según contó, luego de un episodio complejo que atravesó el paciente el martes y por el que tuvieron que cambiarlo de posición, los médicos se reunieron en ateneo para decidir el próximo paso en pos de su mejoría.
“Pudo salir de esa crisis del martes a la noche y finalmente se hizo, al otro día, un ateneo para ver cómo continuaban con los medicamentos”, contó Shaw. También dijo que se empezó a evaluar la posibilidad de realizar una traqueotomía si las medidas anteriores no dan los resultados esperados. “Lo que tienen que intentar hacer es que sus pulmones empiecen a trabajar solos, y hoy siguen con una ayuda y necesitan que día a día haya un pasito más”, explicó la periodista.
¿Qué es una traqueotomía y para qué se hace?
La prestigiosa institución de investigación de medicina Mayo Clinic explica que una traqueotomía es un orificio que un cirujano hace en la tráquea, a través de la parte delantera del cuello. Mediante este orificio, se coloca una sonda de traqueotomía con el fin de mantenerlo abierto para permitir la respiración del paciente.
La traqueotomía se realiza cuando las vías respiratorias superiores están obstruidas o reducidas. Generalmente se realiza cuando el paciente precisa un respirador de forma prolongada. En algunos casos, cuando el funcionamiento de las vías respiratorias se normaliza, se puede cerrar el orificio. Pero en otros casos, las personas conviven toda su vida con la incisión.