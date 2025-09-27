Evalúan volver a operar a Thiago Medina: para qué sirve una traqueotomía

En una primera cirugía, los especialistas extirparon el bazo del joven de 22 años. Sus pulmones continúan sin responder correctamente a causa de una perforación. Romina Uhrig, una de sus compañeras en el reality de Telefé, contó que en cuanto su cuadro mejore, también se hará una operación de costillas, ya que ocho de ellas están fracturadas y hay restos de huesos en todo el tórax de Medina, lo que representa un peligro para los demás órganos.