Zaira Nara confesó por qué dejó a Diego Forlán antes de casarse: "La plata hace que tengas que dejar algo"

Y Zaira ahondó en una de las cuestiones quizás más crudas de aquella determinación, la cuestión económica. "La plata hace que uno de los dos tenga que dejar algo. En ese momento, yo creo que hacía Tu mejor sábado, y bueno, era como que ‘si queremos estar juntos, vos vas a tener que dejar’. Hay veces que no hay opción, porque si dejaba el programa y él me mantenía, me iban a odiar todos. Entonces hay veces que si elegís ese tipo de relación, es como difícil”.