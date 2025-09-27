Zaira Nara confesó por qué dejó a Diego Forlán antes de casarse: "La plata hace que tengas que dejar algo"

Hay rumores que reflotan incluso 14 años después de que ocurrieran. Fue en esta oportunidad en que una frase que marcó el mundo de la farándula hace más década volvió a resonar, cuando Zaira Nara explicó qué hubo detrás de su icónica frase "Menos mal que no me casé", alivio que expresó tras dejar a Diego Forlán, con quien iba a celebrar su matrimonio en las semanas siguientes.
Detrás de un tuit viral hubo mucho más trasfondo que los fanáticos recién una década después pueden descubrir. Cuando los planes de casamiento entre Zaira Nara y Diego Forlán, quien era futbolista del Real Madrid en el 2011, cayeron, surgieron muchas dudas y especulaciones, en las que se hablaba de infidelidad, un contrato de pareja inesperado y hasta una fiesta de soltero que no cayó bien.
Una decisión inesperada y dolorsa
Pero Zaira Nara se encargó de desestimar las hipótesis en el último programa del ciclo de streaming Rumis (La Casa) con un una frase inicial que dejó en claro que la situación no era la que se contaba. “La realidad es que con ese ex no terminé mal. Lo que se generó por afuera fue mucho más grave de lo que pasó”, expresó en un primer momento.
Cuando uno de los integrantes "La Tía Sebi" le preguntó por aquel tuit viral, Nara fue contundente: “Lo que pasó fue ‘Che, no me quiero casar. Tomá’, tuki, listo”, dejando en claro que la determinación, 40 días antes del evento, fue unilateral. Pero aquello no pasó inadvertido por la propia Zira que se refugió en sus amigas tras una decisión que aún le generaba dudas.
“Chicas, me pasó esto, estoy volviendo de Montevideo, no me voy a casar”, le avisó a su grupo. Esa noche decidieron escaparse a Pinamar, un viaje que la propia Zira aclaró es un ritual, acompañada también de su hermana que no podía perderse aquel momento. Reunidas en una mesa, con las lágrimas compartidas como única certeza, la duda se coló entre las amigas. “No sé si tomé la decisión correcta…”, se quebró Zaira.
El origen del tuit viral
“Algún día vas a mirar para atrás y vas a decir con más perspectiva: ‘menos mal que no me casé’”, le contestó una de sus amigas, Tania, que también estaba presente en el programa. Y fue ese pensamiento el mismo que plasmó en Twitter minutos después.
Los verdaderos motivos
La top model aclaró que no fue una decisión fácil pero los motivos le separaban. “Era perder mi rumbo y mi propósito en la vida, que no era acompañar a alguien, sino hacer mi propio camino, y no lo negocio con nadie”.
Y Zaira ahondó en una de las cuestiones quizás más crudas de aquella determinación, la cuestión económica. "La plata hace que uno de los dos tenga que dejar algo. En ese momento, yo creo que hacía Tu mejor sábado, y bueno, era como que ‘si queremos estar juntos, vos vas a tener que dejar’. Hay veces que no hay opción, porque si dejaba el programa y él me mantenía, me iban a odiar todos. Entonces hay veces que si elegís ese tipo de relación, es como difícil”.