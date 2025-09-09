Aseguraron que Zaira Nara se encerró en un baño con un actor y esta fue su reacción

Zaira Nara negó el romance con Victorio DAlessandro

Para hacer llegar su mensaje a Yanina Latorre, Nara le envió un extenso audio a uno de sus amigos. Disgustada con los rumores, se quejó y criticó el nivel de mentira que llegó a crearse. “Lo que más me preocupa es que dicen: ‘Viene la info de tal lado’, ‘Viene la info de tu cumple’. ¿Cómo va a venir de adentro de mi cumple? Si yo subí un montón de posteos, es porque son todos mis amigos”, declaró Nara.