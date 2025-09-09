Aseguraron que Zaira Nara se encerró en un baño con un actor y esta fue su reacción

La fiesta de cumpleaños de Zaira Nara contó con la presencia de decenas de figuras del espectáculo. El boliche porteño Caramelo fue la sede de los festejos y la celebración no pasó desapercibida por la prensa de espectáculos. Pero Nara no esperaba que la principal involucrada en los rumores post-fiesta fuera ella misma.
Según aseguraron diferentes medios, la modelo habría pasado la noche de su cumpleaños acompañada por un reconocido actor. También se dijo que en un momento de la velada, se habría escapado a un baño para tener un encuentro más íntimo. Pero la hermana de Wanda no quiso quedarse callada y explotó.
Con quién relacionaron a Zaira Nara
Wanda Nara, Lizardo Ponce, Verónica Lozano y Emilia Attias fueron solo algunas de las figuras que se codearon con la cumpleañera. El actor al que involucraron directamente con la modelo fue Victorio DAlessandro que, pese a que no fue el único hombre cerca de Nara, quedó pegado a la empresaria inmediatamente.
DAlessandro tuvo un breve papel como Luca Franchini en “Casi Ángeles”, donde compartió algún tiempo con Nara. Es abogado y además actor y modelo. Vivió durante un tiempo en España, participó de la biopic de Cris Miró de Flow y está interesado en la producción de contenido audiovisual.
Zaira Nara negó el romance con Victorio DAlessandro
Para hacer llegar su mensaje a Yanina Latorre, Nara le envió un extenso audio a uno de sus amigos. Disgustada con los rumores, se quejó y criticó el nivel de mentira que llegó a crearse. “Lo que más me preocupa es que dicen: ‘Viene la info de tal lado’, ‘Viene la info de tu cumple’. ¿Cómo va a venir de adentro de mi cumple? Si yo subí un montón de posteos, es porque son todos mis amigos”, declaró Nara.
Enseguida hizo una declaración que sembró las sospechas, porque sostuvo que no sería tan poco inteligente como para publicar imágenes junto a la persona con la que mantiene una relación casual. “Si hiciera un posteo con alguien, al primero que no pongo es al que me agarre”, dijo brusca la modelo.
También aclaró el episodio de su supuesto encuentro íntimo en el baño y negó conocer ese sector en Caramelo. Enojada, cuestionó: “¿Qué flashean? ¿Qué tan caliente voy a estar con alguien como para irme al baño en un boliche? O sea, tengo casa”. Para justificar su negativa, contó que cuando hizo su cambio de outfit, lo hizo detrás de una cortina del sector VIP, con ayuda de su estilista y también de DAlessandro.